Biciklistička „Trka kroz Srbiju“ startuje iz Požarevca

BEOGRAD – Međunarodna biciklistička „Trka kroz Srbiju“ startovaće 14. septembra u Požarevca, saopštio je danas Biciklistički savez Srbije (BS S).

Svečano otvaranje trke i defile ekipa, zakazano je za 17 časova u centru Požarevca u utorak, 13. septembra.

„Na startu naše najveće biciklističke trke naći će se 20 ekipa sa 120 vozača koji predstavljaju 29 nacija. Asovi dolaze iz SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Ukrajine, Kolumbije, Turske, Holandije, Italije, Irske, Danske, Austrije, Slovenije, Eritreje, Maroka, Češke, Grčke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Jermenije, Slovačke, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Želim im da postignu željene rezultate, da pobedi najbolji, a Ministartsvu sporta Srbije, svim gradovima domaćinima i svima koji su nam omogućili da organizujemo ovako veliko sportsko takmičenje se neizmerno zahvaljujem“, rekao je predsednik BŠ i direktor Trke, profesor Radomir Pavlović.

Ovogodišnja „Trka kroz Srbiju“ ima četiri etape. Prva se vozi 14. septembra od Požarevca do Mionice i duga je 147,6 kilometara. Dan kasnije biće vožena druga etapa od Mionice do Čačka u dužini od 149,8 kilometara. Treća etapa se vozi 16. septembra od Čačka do Prijepolja, a trasa je duga 153,3 kilometra. Četvrta etapa, od Prijepolja do Čačka vozi se 17. septembra i duga je 156,5 kilometara.

Za reprezentaciju Srbije voziće Veljko Stojnić, Đorđe Đurić, Ognjen Ilić, Nikola Krstić, Andrej Galović, Kristijan Antalović, a selektor je Miloš Miladinović.

(Tanjug)

