Binić: Partizan prešao sve granice….

BEOGRAD – Nekadašnji Komesar za regularnost takmičenja FŠ Dragiša Binić reagovao je na saopštenje Partizana na temu suđenja u Superligi i poručio crno-belima da prvo srede svoje dvorište.

„Kao neko ko je duže vreme bio na vrlo odgovornoj funkciji u FŠ osećam potrebu i odgovornost da posle svega što se dešava u našem fudbalu u poslednje vreme iznesem određenja mišeljenja i zaključke. Gledao sam oba meča večitih rivala ovog vikenda preko TV ekrana i mogu da kažem je za čist penal oštećena Crvena zvezda u Kruševcu, a u Humskoj Partizan za penal koji nije postojao, ali je posle Voždovac oštećen za dva jedanaesterca koja nisu dosuđena“, istakao je Binić.

Kako ističe, suština je sledeća:

„Partizan je prešao sve granice dozvoljenog, odavno je iskočio van granica sportskog ponašanja i FŠ mora konkretnim akcijama zaštiti takmičenja.I meni je muka više da slušam te priče o navodnim greškama, a sada i žalbama UEFA. To je samo podizanje prašine i zamajavanje javnosti. Pogledajte kako se ponašaju Vladimir Vuletić i Željko Pantić! Toj lažnoj propagandi nema kraja očigledno. Pa isti ti koji navodno danas pišu UEFA, sada se žale na to kako ih diskriminiše Savez, kada ih kazni UEFA pričaju kako ih diskriminiše evropska kuća fudbala. Klasični licemeri. Oni su uvek i u svemu žrtve, nekad Saveza, nekada UEFA, samo u zavisnosti od toga koliko i na kom polju su neuspešni“.

Binić navodi da je dovoljno samo pogledati situaciju na prethodnom večitom derbiju.

„Na derbiju se najprizemnije vređa predsednik FŠ i predsednik države Vučić. Upitan da to prokomentariše, prvi čovek FK Partizan kaže “pa tu su navijači, to je normalna stvar koja se dešava na tribinama”!? I šta on time postiže? Na taj način indirektno poziva navijače da nastave sa uvredama i vređanjima, ohrabruje govor mržnje na tribinama i to ne samo na adresu predsednika FŠ već i predsednika države. A šta su činjenice? Da je Partizan već treću godinu u nizu nema tim koji je konkurentan za titutlu, kao ni rukovodstvo sposnobno da napravi takvu ekipu. Gde su sada na tabeli? Ali su zato šampioni da se napravi veštačka tenzija, da se manipuliše, spinuje, ma sve da se uradi samo da oni nisu krivi“, kaže on.

Takođe, kako kaže Binić, javnost treba da zna da UEFA komunicira samo sa savezima, a ne sa klubovima i da je i sa te strane priča koju poturaju iz Humske apsolutno lažna. Samo traže način da smisle alibi, ali i pripreme teren za neke buduće utakmice.

„Oni su do sada već toliko pričali i pisali o suđenju da više apsolutno ni jedan sudija ne može da im odsudi meč, a da ne razmišlja o tome da li će ga proglasiti lopovom. To je došlo dotle da njihovi navijači odlaze na vrata sudijama i to treba zaustaviti. A epilog svega je da kada im dođu bitne utakmice sudije pod tolikim pritiskom naprave propust u njihovu korist kao što je bilo u prošlom derbiju.

„Da ne pričamo o tome da se dešava da sudije bukvalno mole da ne sude Partizanu, zato što su svesni da svaka greška može skupo da ih košta. Osude i linč u javnosti koje se završavaju najgorim mogućim verbalinim napadima na svakom koraku i pitanje je momenta kada će i fizički biti ugroženi. Na terenu i van njega. Da ne pričamo kroz kakav pakao prolazi njihove porodice“

Na kraju Binić ima poruku za rukovodstvo kluba iz Humske.

„Zbog lične nesposobnosti žrtvuju ime velikog kluba kao što je Partizan kojeg nisu dostojni ni na jedan način. Štiteći sebe prave od Partizana žrtvu. Po njima svi mrze Partizan, od UEFA, preko Saveza, do rivala… A oni, eto divni i pošteni. Treba da se pogledaju u oči i počiste svoje dvorište. FŠ ne bi više smeo da im bude poligon za zamajavanje ovog naroda“, poručio je Binić.

(Tanjug)