Blagojević: Najvažnije je da smo pobedili

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je najvažnije da je njegova ekipa pobedila današnju utakmicu Super lige Srbije protiv Čukaričkog i dodao da je umor bio veliki problem njegovim igračima u završnici tog meča.

„Pobedili smo utakmicu, to je najvažnije. Baterija nam je niska, to nam je bio problem u poslednjih pola sata. To je nešto čime moramo da se bavimo u narednom periodu. Najvažnije je da smo pobedili, zadovoljni idemo u pauzu, vezali smo dobre rezultate, imamo još da radimo i da popravljamo, idemo korak po korak“, naveo je Blagojević za TV Arena Sport.

Partizan je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Čukarički 1:0, u 28. kolu Super lige Srbije.

U Super ligi Srbije sledi pauza zbog odigravanja reprezentativnih utakmica, a crno-beli će u toku nje u Beogradu odigrati prijateljski meč protiv CSKA iz Moskve.

„Posle tri dana pauze ide utakmica sa bratskim klubom CSKA. Hvala navijačima na podršci, pomogli su nam da izdržimo i pobedimo danas. Pozivam da što više navijača dođe na utakmicu protiv CSKA, momci su to zaslužili svojim trudom i radom, i CSKA kao bratski klub i Marko Nikolić kao bivši trener Partizana i neko ko je osvojio poslednju titulu sa Partizanom zaslužuje dobar doček i prijatnu atmosferu“, dodao je Blagojević.

Trener Čukaričkog Marko Savić rekao je da je njegova ekipa pokazala jak karakter na današnjem meču i da je fokus njegovog tima sada na narednoj nedelji.

„Moramo da sledeću nedelju spremimo i sprovedemo najbolje što umemo, da bi poslednje dve utakmice bile kako treba i da bismo se približili našim ciljevima. Ova utakmica je pokazala jak karakter ekipe. U kontinuitetu smo u lošoj karmi, koja mora da se preokrene pre ili kasnije, samo moramo da budemo uporni“, kazao je on.

Partizan je drugi na tabeli sa 59 bodova, 21 bodom manje od Crvene zvezde, dok je Čukarički osmi sa 36 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com