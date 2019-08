Blik: Zašto Jang Bojs nema šanse protiv Zvezde

CIRIH – Najčitaniji švajcarski list Blik na zanimljiv način rešio je da najavi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona između Jang Bojsa i Crvene zvezde.

Novinari švajcarskog lista od svojih kolega iz Blicsporta tražili su na im napišu kolumnu pod naslovom „Zašto Jang Bojs nema nikakve šanse protiv Crvene zvezde'“.

Kolumna novinara Blica objavljena je u štampanom izdanju Blika, u kojem je objašnjeno zašto Zvezda ima veće šanse.

Kako je navedeno, Crvena zvezda nije samo „jedan od onih istočno-evropskih klubova, već bivši prvak Evrope, sa jednom od najneverovatnijih publika u svetu fudbala“.

Podsetili su da su crveno-beli osvojili Kupa evropskih šampiona i Interkontinentalni kup 1991. godine.

„Stvari su jasne. Jang Bojs, iako ima skoro četvorostruko veći budžet, nema ono što je potrebno da bi se pregrmeo jedan ovakav fudbalski sudar. Ko je gladniji plasmana u elitu, sada kada dugogodišnji znak „Sve je na prodaju“ više nije u izlogu Marakane? To vam je 1:0 za Zvezdu. Ko jače oseća da zaista pripada Ligi šampiona? To vam je 2:0. Ciji tim ima navijače koji nisu „12 igrač“ već prvi? To vam je 3:0″, piše u kolumni Blika.

Meč između Jang Bojsa i Crvene zvezde igra se sutra od 21 sat u Bernu.

(Tanjug)