Bogdanović o Milojeviću: Bio je zver, uvek pozitivan, nikada nije jurio za karijerom

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije se mnogo sećao utakmice iako je njegova Atlanta košem uz zvuk sirene pobedila Orlando pošto je, kako je priznao, jedino razmišljao o svom prijatelju Dejanu Milojeviću koji je iznenada preminuo.

„Ne znam ni šta sam uradio večeras. Sećam se zagrevanja, ne znam šta sam posle radio“, rekao je Bogdanović koji je postigao 12 poena u pobedi Atlante protiv Orlanda (106:104).

Srpski trener Dejan Milojević, koji je radio kao pomoćnik u Golden stejtu, preminuo je juče u 46. godini od posledica srčanog udara.

Bogdanović je tužnog lica stajao uz svoje saigrače tokom minuta ćutanja pre utakmice. Kako je priznao, ne može da prihvati da ga više nema.

„Kao i svi drugi u Srbiji, nisam mogao da poverujem da je to istina. On je bio zver, uvek pozitivan. Gledajući koliki je uticaj imao na karijere mnogih košarkaša širom sveta, to je neverovatno“, rekao je Bogdanović.

Bogdanović je istakao da nikada neće zaboraviti jednu stvar – da Milijević nikada nije jurio karijeru.

„Bio je sjajan igrač, ali nikada nije jurio karijeru. Uvek je želeo da živi porodičnim životom u lepim gradovima. Nikada nije jurio za novcem. Mislim da je odličan primer za sve. Verovao je da, ako ne voliš svoj život, nećeš moći da radiš posao kojim se baviš na pravi način“, rekao je Bogdanović.

Otkrio i da je razmišljao da uopšte ne igra meč protiv Orlanda.

„Razmišljao sam da se ne pojavim večeras, jer nisam mogao da spavam i ispao sam iz svoje rutine. Ali, onda sam pomislio da bi on voleo da igram“, rekao je srpski košarkaš.

(Beta)

