Bogdanović: Ovakve utakmice odlučuju detalji, ponosan sam

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović rekao je da velike utakmice, kakva je bila večerašnja protiv SAD u polufinalu olimpijskog turnira, odlučuju detalji, da se ekipa lavovski borila i da je ponosan uprkos porazu.

„Imali smo najviše iskustva sa njima u pripremnom periodu, mislim da nam je to na kraju dosta pomoglo. Na kraju nismo smeli da pustimo par izgubljenih lopti, njihovih kontri, otvorenih šuteva. To je presudilo. U ovakim utakmicama uvek presude detalji“, rekao je Bogdanović novinarima u Parizu.

Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u finale olimpijskog turnira, pošto su izgubili od SAD 91:95. Srpski tim je bio bolji i vodio gotovo čitav meč, ali je aktuelni šampion u završnici zaigrao bolje, iskoristio greške protivnika i plasirao se u finale u kome će igrati protiv Francuske.

„Težak poraz, isto je kada izgubiš sa dva, tri, pet ili 20 poena na kraju je isto, poraženi je poražen, a pobednik ide dalje. Treba da budemo ponosni na način na koji smo se borili. Treba da gledamo pozitivno na sve ovo. Šta je tu je. Mislili smo da ćemo ih dobiti ovako, na ovakav način u polufinalu. Sanjali smo o tome, radili smo tako, ali šta je tu je, moramo da gledamo dalje“, naveo je Bogdanović.

„Naravno da mi je teško. Borili smo se lavovski, ponosan sam na način kojim smo pristupli, taktički i timski. Imali smo ih, ali kada igraš sa njima, za dva minuta se gubi 10 razlike“, dodao je on.

Upitan je o suđenju.

„Nije to naša stvar, da smo se mi borili do kraja… To je na njima, na njihovu dušu, nek oni spavaju kako hoće“, rekao je Bogdanović.

Srpski tim će u subotu od 11 časova igrati za bronzanu medalju protiv aktuelnog svetskog prvaka Nemačke.

„Kako da ne znači bronza, treba da pokažemo karakter. Da se oporavimo od ovog poraza. U 11, pa eto i to nam odgovara“, rekao je Bogdanović.

(Beta)

