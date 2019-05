‘Boginja, majka, kraljica’: Odeća Serene Vilijamsa na RG šokirala javnost (foto)

Pre godinu dana na Rolan Garosu, Serena Vilijams izazvala je mnogobrojne reakcije javnosti izborom odeće u kojoj je igrala, a i u prvom kolu ovogodišnjeg Grend Slem turnira u Parizu odlučila se za vrlo neobičnu kombinaciju.

Osvajačica 23 gren slem trofeja je ranije na društvenim mrežama predstavila odeću u kojoj će se takmičiti. U pitanju je haljina sa rečima ‘majka’, ‘šampionka’, ‘kraljica’ na francuskom ispisanim po tkaninini.

Proizvođač sportske opreme Nike angažovao je za dizajniranje ove odeće kreatora Virgila Abloha iz mondne kuće Luj Viton, a uz crno belu suknju i top ide i ogrtač, koji Serena skida po izlasku na teren, a koji doprinosi celukopnom izgledu super junakinje.

