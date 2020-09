Bokseri Loznice savladali Radnički u prvom meču finala

LOZNICA – Bokseri Loznice poveli su u finalu plej-ofa Superlige Srbije sa 1:0, pošto su večeras u lozničkom „Lagatoru“ savladali Radnički iz Beograda sa 10:4.

Šansu za izjednačenje i zakazivanje majstorice imaju „krstaši“ već 16. septembra kada će u hali na Crvenom krstu u Beogradu ugostiti tim Loznice. Ukoliko dođe do trećeg, odlučujućeg susreta termin je 19. septembra.

Susret u Loznici održan je bez prisustva publike, shodno odlukama Vlade Republike Srbije usled pandemije virusa korona.

Rezultati: BK Loznica – BK Radnički Beograd 10:4 (do 57 kg Semiz Aličić – Veljko Gligorić 0:3, do 63 kg Nenad Jovanović – Pavel Fedorov 0:3, do 69 kg Adem Fehatović – Bakhid Abbasov 3:0, do 75 kg Sandro Poletan – Viktor Džiaškević 2:1, do 81 kg Đokić Vouter – Saša Milovac 3:0, do 91 kg Sergej Horskov – Andrej Batirev 2:1, + 91 kg Dušan Veletić – Stefan Gagović 3:0).

(Tanjug)

