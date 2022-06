Bokseri Novog Pazara šampioni Srbije

NOVI PAZAR – Bokseri Novog Pazara osvojili su titulu u domaćoj ligi Srbije, a prvo mesto overili su sjajnim nastupom na domaćem terenu u poslednjem kolu.

Mečeve su ispratili predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i drugi.

Biševac je uručio Borovčaninu plaketu za doprinos u razvoju boksa, a BS S je na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića poklonio novi bokserski ring gradu Novom Pazaru.

“Ovo je zaista veliki trenutak za nas. Novi Pazar je grad boksa, ali nikad u svom vlasništvu nije imao profesionalni ring. Moram zaista da pohvalim rad predsednika BS S Borovčanina, koji je imao sjajnu viziju i koji je digao boks do velikih visina. Nedavno su stigle i dve medalje na seniorskom Evropskom prvenstvu, a rezultati svih mlađih reprezentativnih selekcija su sjajni“, poručio je Biševac, nekadašnji omladinski prvak velike Jugoslavije.

Predsednik BS S Borovčanin istakao je da je sjajna i olakšavajuća okolnost to što se na čelu grada Novog Pazara nalazi bivši šampion u ovom sportu.

“Gradonačelnik Biševac je sjajan domaćin, čovek iz sporta, čovek koji i sam ima viziju razvoja sporta u ovom gradu i na ostvarivanju te vizije radi neprestano. Samim tim pre dve godine lako smo došli do zajedničkih viđenja razvoja boksa u Novom Pazaru kada smo krenuli u realizaciju i došli smo do ovog dana kada imamo jednu od najboljih boks sala u regionu upravo u ovom gradu, sjajne boksere, upravu, stručni kadar koji imaju i veliku podršku lokalne samouprave i Grada. Osvajanjem domaće boks Lige Novi Pazar stekao je priliku da se takmiči od jeseni u Regionalnoj ligi ex Jugoslavije, odnosno zapadnog Balkana, imamo i reprezentativce u omladinskim i juniorskim selekcijama. Novi Pazar je grad boksa”, zaključio je Borovčanin.

Nagrade za doprinos razvoja boksa u regionu dobili su i sportski direktor BS S Mane Marčeta i predsednik Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja Nedeljko Mandić.

(Tanjug)

