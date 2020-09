Bokseri Radničkog za majstoricu, Loznica hoće titulu

BEOGRAD – Majstorica ili Loznica slavi titulu, znaće se sutra posle drugog meča finala plej-ofa Superlige između beogradskog Radničkog i Lozničana na Crvenom krstu.

Loznica je pobedila u prvom meču finala rezultatom 10:4 i nadomak je titule.

U protivnom odlučuje majstorica na neutralnom terenu 19. septembra.

Iz oba tabora ističu da je motivacija i spremnost svih aktera na najvišem mogućem nivou.

„I prvi meč je pokazao da smo svi tu sa jednim jasnim ciljem, pobediti. U Lagatoru je sve prštalo od energije, kvalitetnog boksa, isto očekujemo i na Crvenom krstu. Iako je bilo 10:4 u korist Loznice, to nije pokazatelj odnosa snaga u ringu, šanse su bile pođednake. Naše misli su maksimalno fokusirane na titulu i verujem da ćemo izboriti majstoricu u kojoj bi sve karte bile otvorene, nijanse bi odlučile novog sampiona“, ističe kapiten Radničkog Veljko Gligorić.

Lozničani stižu u Beograd prepuni samopouzdanja nakon trijumfa na domaćem terenu.

„Verujem da će se naša titula slaviti na Crvenom krstu, da ćemo doći do velikog trijumfa u Beogradu i zatim nastaviti proslavu u Loznici. U prvom finalnom susretu iskoristili smo prednost našeg terena koji uvek sa sobom donosi i dozu pritiska sa kojim smo se izborili i zabeležili prvu pobedu koja nas je dovela na korak od trona. Svesni smo da majstorica donosi novi pritisak zato imamo i motiv više da započeti posao završimo već na drugoj stepenici. Ekipa je spremna, obećavamo borbu do poslednjeg atoma snage i verujemo da ce to biti dovoljno za željeni rezultat“, istakao je mladi Semiz Aličić.

Duel u Beogradu biće održan bez prisustva publike, shodno odlukama Vlade Republike Srbije usled pandemije virusa korona.

Drugi meč finala između Radničkog i Loznice na programu je od 20 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.