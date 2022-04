Bolid Maksa Ferštapena u Beogradu

BEOGRAD, 12. aprila – Bolid Red Bula RB14 iz 2018. godine, za čijim je volanom sedeo aktuelni šampion Formule 1 Maks Ferštapen, stigao je u Beograd, u okviru „Red Bull showrun“ turneje.

Bolid će se u TC Ušće nalaziti do sutra, 13. aprila, potom se seli u Ada Mall, gde ce biti izložen od 14. do 16. aprila. Od 17. do 19. aprila biće prikazan u Mega Maxi u Nišu, dok ce poslednja stanica biti u Delta sitiju 21. i 22. aprila.

Ovo je svojevrsna priprema za Red Bulov „showrun“ spektakl koji ce se održati 17. septembra u Beogradu, kada ce za bolidom Formule 1 sedeti legendarni Dejvid Kultard.

„To je glavni događaj, Dejvid Kultard ce 17. septembra u šampionskom bolidu iz 2011. godine voziti ulicama grada – popularna „Kinki Kajli“ Sebastijana Fetela. Tada ce voziti od Studentskog parka u Beogradu do hotela Moskva. Možda se ruta i produži, ali za sada drugih informacija nemamo. Svakako, u Beograd će doći autentican bolid Formule 1 sa kojim je Sebastijan Fetel osvojio drugu od četiri uzastopne titule. Ovo je svakako promocija, priprema, pa i najava da svi ljubitelji automoto sporta, pa i šire, vide uživo jedan bolid Formule 1″, rekao je Srđan Erceg, promoter „Red Bull showrun“.

Tog 17. septembra, posle Dalasa, Tokija, Meksiko sitija, Belfasta, Kopenhagena, Džede i drugih svetskih metropola, na ulicama Beograda će se osetiti duh najbržeg karavana na svetu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.