Borjan: Titulu smo osvojili na terenu, slavimo u subotu

BEOGRAD – Kapiten fudbalera Crvene zvezde Milan Borjan izjavio je da je treća uzastopna titula osvojena zasluženo, na terenu, kao i da jedva čeka proslavu.

„Umoran sam više da pričam o zasluženoj tituli. Ovu titulu sam ja uzeo, moji saigrači, moj trener, moj klub i moji navijači. Sanjao sam kao klinac da osvajam titulu sa Zvezdom i sada ako me pitate kako se osecahm, osećam se savršeno. Mi smo šampioni Srbije, a kako stoje stvari i bićemo igrali mi dobar fudbal ili ne jer mi smo Zvezda, šampioni, mi smo najbolji“, rekao je Borjan.

Tri godine zaredom osvajamo titulu, tone znoja smo prolili, gulili kolena na najgorim i najboljim terenima, bilo smo uvek tu, ginuli za Zvezdin grb i neću da pričam o nečemu drugom, poručio je Zvezdin golman.

„To me ne dotiče. Slavimo titulu u subotu, znamo koliko vredimo, pokazali smo to na terenu. Ponosni smo na naše uspehe, na naše navijače, naš klub, sve smo to pokazali u ove tri godine i sada ponovo treba da pričam o nečemu drugom. Zvezda je najveći klub na Balkanu, u Srbiji, u Beogradu ako hoćete, pokazujemo to iz godine u godinu, pokazujemo to i u Evropi“.

„Hoću da slavimo, da uživam u snovima koje sam sanjao kao klinac, apsolutno pričam samo o kraju prvenstva kada je sve osvojeno i sve završeno, kada nas čeka samo radost. Zvezda je šampion, a svi znamo kako se refren naše pesme „Pune tribine ludih navijača“ završava. E to vam je poruka svima“, poručio je Borjan.

(Tanjug)

