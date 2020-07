Boško Đurovski: Zvezda je opet podigla lestvicu

BEOGRAD – Nekadašnji trofejni fudbaler i trener Crvene zvezde Boško Đurovski izjavio je da je minula sezoina za crveno-bele bila veoma uspešna i istakao da veruje kako će sledeća da bude još bolja.

„Sjajna sezona je iza našeg prvog tima. Igrati dva puta zaredom Ligu šampiona i ostvariti pobede u njima je ogroman uspeh. Takođe, osvojili smo i treću uzastopnu titulu prvaka države i time dodatno podigli lestvicu. U Kupu moramo bolje to je svima jasno, ali ne možemo reći da je zbog toga ova sezona bila loša, naprotiv, pružali smo odlične partije, rasli iz utakmice u utakmicu i verujem da ćemo i sledeće godine biti još bolji“, rekao je Đurovski za klupski sajt.

Đurovski je iskoristio priliku da naglasi sjajan rad sportskog direktora Mitra Mrkele, a potom prokomentarisao predstojeće kvalifikacije za Ligu šampiona.

„Iskren da budem, ne sviđa mi se kako će izgledati put ka Ligi šampiona. Po jedna utakmica uz žrebanje domaćinstva, sve to proći biće pakleno teško. Ipak, verujem u tim. Ligu šampiona igraju vrhunski timovi koji imaju tradiciju iza sebe, a mi tu svakako pripadamo. Pokazali smo mnogo puta da smo najjači kad je najteže, tako da očekujem da ponovo igramo evropsko takmičenje.

Bivši Zvezdin trener zna kolika je čast, ali i odgovornost biti na klupi crveno-belih i upravo zato ima samo reči hvale za sadašnjeg šefa stručnog štaba Dejana Stankovića.

„Doneo je posebnu emociju i energiju ekipi. Raduje me kako sve to izgleda na terenu, Dejan ima jasnu viziju kako sve to treba da izgleda. Takođe, vidi se da ova ekipa, uz dva-tri kvalitetna pojačanja, može da ponovi uspeh iz sezone koja je za nama. Tu pre svega mislim na igranje grupne faze evropskih takmičenja, dok u domaćim takmičenjima očekivanja su uvek najviša, a to je svakako dupla kruna“, poručio je Đurovski.

(Tanjug)

