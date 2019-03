Botas: Moja najbolja trka u karijeri

Vozač Mercedesa Valteri Botas rekao je da je danas vozio najbolju trku u karijeri, kada je pobedio u prvoj trci ovogodišnjeg šampionata za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

„Ovo je moja najbolja trka u karijeri. Ne znam šta se upravo dogodilo. Start je bio zaista dobar. Dobro sam se osećao, sve je bilo pod kontrolom i mogao sam da uživam danas“, rekao je Botas posle trke.

Botas je pobedio u Melburnu i ostvario četvrtu pobedu u karijeri. On je na početku obišao timskog kolegu Luisa Hamiltona, vodio je do kraja i bez problema ostvario pobedu.

„Uživao sam u trci, a to ne bi bilo moguće bez sjajnog vozila. Na početku se radilo o kontrolisanju trke, ali sam posle pet, šest, sedam krugova video da stičem prednost. Znao sam da mogu to da uradim, radio sam to i pre, činilo se prilično lako“, naveo je Botas.

Od ove sezone vozač koji odveze najbrži krug u trci dobija dodatni bod, ali samo ako je plasiran medju prvih 10 na kraju. Botasu je to uspelo, pa iz Melburna odlazi sa 26 bodova.

„Najbrži krug je novo pravilo, a kako sam imao jak tempo, morao sam to da pokušam. Mnogo sam srećan, ne mogu da dočekam narednu trku“, dodao je finski vozač.

Hamilton je zauzeo drugo mesto sa više od 20 sekundi zaostatka. On je četvrti put uzastopno imao pol poziciju u Melburnu i četvrti put uzastopno zauzeo je drugo mesto.

„Valteri je vozio neverovatnu trku i zaslužio je pobedu. Ovo je bio dobar vikend za ekipu i moram da budem srećan zbog toga. Sjajan start sezone, ovo je ono čemu smo se nadali“, rekao je Hamilton.

On je u završnici trke uspeo da odbije napade Maksa Verstapena iz Red Bula.

„Maks je bio iza mene, imam neke ideje gde je nestao tempo, ali to ću analizirati sa mojim inženjerima. Moram da treniram i radim naporno i da napredujem za sledeću trku“, naveo je aktuelni svetski šampion.

Verstapen je zauzeo treće mesto.

„Plasman na podijum i konkurencija Mercedesu su veoma pozitive stvari za ekipu. Zaista sam srećan. Nisam imao sreće kada sam prešao preko trave u završnici trke, ali mislim da to nije ništa promenilo. Morao sam da obidjem Fetela za plasman na podijum, što ovde nije lako i srećan sam što sam izveo taj manevar“, rekao je Verstapen.

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel zauzeo je četvrto mesto, ispred timskog kolege Šarla Leklera. To je prvi put od 2014. godine da je Ferari ostao bez podijuma u Melburnu.

„Bili smo spori. Mučio sam se sa gumama, ali zanemarujući krug u kome sam otišao u boks, čini se da su svi ostali imali manje problema od mene“, naveo je četvorostruki svetski prvak.

(Beta)