Bratuhin potpisao za Voždovac

BEOGRAD – Mladi ruski golman Georgi Bratuhin potpisao je danas profesionalni ugovor na četiri godine sa FK Voždovac, saopštio je klub.

Bratuhin je rođen 2001. godine u Jekaterinburgu i visok je 193 centimetra, a deo Voždovca još od leta 2018. godine.

„Već dve godine sam u Voždovcu i to su dve godine u kojima sam rapidno napredovao u fudbalskom i ljudskom smislu, kako fizički, tako i mentalno. Naišao sam na sjajan prijem svih ljudi u klubu i ovde se zaista osećam kao kod svoje kuće. Mnogo mi znaci to što u Voždovcu imam podršku svih ljudi, od ekonomata pa do direktora kluba i svi su uvek na usluzi da mi pomognu, i fudbalski i u svakom drugom pogledu. Drago mi je što sam deo kluba koji mladim fudbalerima daje šansu“, rekao je Bratuhin za klupski sajt po potpisivanju ugovora.

(Tanjug)

