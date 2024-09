Broj reklama za kockanje tokom prvog vikenda u Premijer ligi gotovo utrostručen

Broj reklama za kockanje tokom utakmica prvog vikenda u engleskoj fudbalskoj Premijer ligi gotovo se utrostručio, pokazalo je novo istraživanje.

U istraživanju su analizirani televizijski prenosi Premijer lige u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući i reklame na ogradama pored terena, logo na dresovima fudbalera, kao i radija i društvene mreže i izbrojano je više od 29.000 poruka o klađenju, što je povećanje od 165 odsto u odnosu na prvi vikend takmičenja prošle godine, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Utakmica Vest Hem – Aston Vila sadržala je gotovo 6.500 poruka za kockanje, oko 30 svakog minuta.

Autori izveštaja Poslovna škola Univerziteta u Bristolu, finansiran donacijom dobrotvorne organizacije „Gamble Aware“, nazvali su pokušaj industrije da se samoreguliše „potpuno neadekvatnim i simboličim“.

Izveštaj pokazuje da su navijači i deca pod rizikom, pošto su izloženi reklamiranju kockanja.

Savet za klađenje i igre na sreću, koji predstavlja kockarsku industriju, kritikovao je istraživanje uz ocenu da ono „u osnovi pogrešno razume i oglašavanje i način kojim je ono strogo regulisano“.

Legendarni engleski golman Piter Šilton, bivši zavisnik od kockanja, rekao je za BBC da je kockarska industrija „van kontrole“ i da ne može da se sama reguliše i pozvao je nadležne na akciju.

On je 45 godina bio zavisnik od klađenja, pre nego što je pre 10 godina zatražio pomoć.

„Oni ne mogu da se regulišu sami i ne izgleda kao da se neko drugi trudi da ih reguliše. To je još jedna potrošena godina kada znamo da je postalo još gore. Uspeli smo da počnemo sa zabranom u Premijer ligi o sponzorstvu na prednjoj strani dresa, ali to je bio samo mali deo toga. Vreme je da Vlada uključi i uradi nešto po tom pitanju jer traje već dugo“, rekao je on.

Premijer liga radi sa svojim klubovima na primeni Kodeksa ponašanja za ugovore u vezi sa kockanjem u fudbalu, koji je uveden početkom ove sezone, a klubovi su dužni da se pridržavaju svih zakonskih i regulatornih zahteva.

„Pre samo nekoliko meseci industrija je objavila novi kodeks ponašanja sa ciljem suzbijanja marketinga tokom fudbalskih događaja, ali to nije imalo nikakvog uticaja na obim. Jasno je da je pokušaj industrije da se samoreguliše simboličan i neadekvatan. Uprkos tome što joj je godinama trebalo da uvede efikasne mere za zaštitu potrošača, kockarska industrija nastavlja da daje prednost profitu nad bezbednošću“, rekao je jedan od autora izveštaja doktor Rafaelo Rosi.

Savet za klađenje i igre na sreću saopštio je da njegovi članovi imaju nulti stepen tolerancije u vezi sa klađenjem dece i da su uveli nova pravila o starosti.

Savet je istakao da 20 odsto televizijskog, radio i digitalnog oglašavanja posvećuje bezbednijim porukama o kockanju i da obezbeđuju sredstva za najpopularnije domaće sportove, uključujući i 40 miliona funti svake godine za Premijer ligu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com