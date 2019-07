Bruks: Imali smo želju, ali Španija zna da igra protiv nas

BEOGRAD – Kapiten košarkašica Srbije Jelena Bruks rekla je da tim nije ispoštovao ono što je traženo pred meč polufinala Evropskog prvenstva protiv Španije.

„Ostaje ta žal protiv Španije. To traje godinama, mislile smo da je to taj trenutak da se to ispravi. Nažalost nismo ispoštovali ono što je traženo, naročito prvih 20 minuta, jer protiv Španije ne sme da se igra 20 minuta. Protiv Španije mora da se igra svih 40 minuta, čak i onih 25 zagrevanja, mora glava da nam bude u jednom pravcu, ali nažalost pored ovako divne publike mi nismo uspeli da uradimo ono što smo želeli. Ne samo što je ovo polufinale, što vodi u finale, nego što je to Španija. To je nešto što godinama traje, žao nam je što im nismo pružili igru kakvu Srbije zna. Obećavam da ćemo u nedelju izaći mirne glave da uzmemu tu bronzu, da ne odemo kući se četvrtim mesto“, rekla je Bruks novinarima posle meča.

Ona je istakla da tim mora da se pripremi za meč sa Velikom Britanijom (17.30).

„Mi znamo godinama da za Srbiju kao naciju grizemo idemo najdalje, da uzmemo najsjajniju medalju, ali sad je trenutak da kao i vraćam se na Olimpijadu kada smo isto izgubili u polufinalu od Španije, ali bili smo najjači kada je najviše trebalo da uzmemo tu bronzu, tako da ostaje nam manje od 24 časa da se spremimo za utakmicu sa Velikom Britanijom. Videli smo kako igraju, nezogdni su. To je ekipa koja ne odustaje, ne smemo ni mi da odustanemo. Moramo da damo sve od sebe, da opet ostavimo srce na terenu i nadam se da ćemo imati bronzu oko vrata“, rekla je ona.

Kapiten srpskog tima uputila je izvinjenje navijačima.

„Ja moram da se izvinim navijačima, jer Srbija je takva nacija, verujem da će sad svaka devojka koja izađe iz terena reći da je dala sve od sebe i stvarno jesmo, pogotovo u drugih 20 minuta. Imali smo stvarno želju, ali Španija zna da igra protiv nas i to pokazuje godinama. Pokušali smo, pokazali smo da imamo snage, vratile smo se. Povele smo, ali njihovo iskustvo i njihova možda za nijansu veća želja od naše je odlučila pobednika. Izvinjavam se, ali opet kažem izaćićemo u nedelju još jače“, zaključila je Bruks.

(Tanjug)