Bruks: Pravi trenutak da pokušamo da dobijemo Španiju

BEOGRAD – Kapiten košarkašica Srbije Jelena Bruks rekla je da je sinoćna partija protiv Švedske u četvrfinalu Evropskog prvenstva bila pravo lice srpskih igračica.

Srbija ubedljivo savladala Šveđanke 87:49 i izborila plasman u polufinale šampionata na domaćem terenu.

„Ovo je ono za šta smo trenirale od 1. maja. Ovo je 40 minuta prave Srbije, 40 minuta srca na terenu. Koliko god da rezultat pokazuje da je to bila lagana utakmica, ja sama po sebi znam da nije bilo lagano. Stvarno smo kidale od prvog do poslednjeg minuta, to je traženo od nas, tako smo se dogovorile. Čestitam saigračicama i zahvaljujem se divnoj publici i nadam se da će doći u još većem broju u subotu“, rekla je Bruks novinarima posle meča.

Bruks je istakla i da je atmosfera u beogradskoj „Štark areni“ bila podsticajna.

„Bilo je divno, ali mi smo se fokusirale da odradimo naš posao. Publika je bila tu da bude dodatni vetar u leđa, da razlika raste od prvog do poslednjeg minuta“.

U borbi za finale Srpkinje će na megdan aktuelnom šampionu Evrope.

„To je duga istorija, traje godinama. Nijednom ih nismo pobedile, ni na pripremama, ni na jednom od prvenstava. Mislim da je ovo pravi trenutak da pokušamo, da izađemo ovako jako, da damo sve od sebe i da uz pomoć publike i energije, probamo da to ispravimo. Španija je izuzetan tim, znamo protiv koga igramo, daćemo sve od sebe, to je jedino što mogu da obećam. Da će svih 12 igračica ostaviti srce ostaviit srce na terenu od samog zagrevanja pa dok sudija ne svira kraj, a i rezultat će pokazati ko će u finale“, zaključila je Bruks.

Njena saigračica Aleksandra Crvendakić istakla da je tim odradio dobar posao protiv Šveđanki.

„U glavama nam je bilo da ne smemo da stanemo, jer je u pitanju četvrtfinale. Nismo popuštale i smatram da smo odradile dobar posao. Zaista smo se trudile i radile na pripremama. Svaka devojka je dala sve od sebe. Nije ovo došlo s neba. Rad se isplatio. Euforija je tu, ali nije vreme za slavlje, idemo dalje. Ne stajemo“, rekla je Crvendakić, koja se osvrnula na sledećeg protivnika.

„Znamo koliko je Španija jaka ekipa, da su šampioni. Treba da odigramo na višem nivou nego protiv Švedske. Smatram da to zaista možemo i da ćemo se boriti da će nam ljudi pomoći, da će navijati kao i protiv Švedske“.

Krilni centar srpske selekcije govorila je i o tome kako je bilo igrati meč bez drame.

„Evropsko prvenstvo je najjače takmičenje. Nema tu utakmica da ćeš dobiti utakmicu 40, 50 poena razlike. To se desilo nama, ali svakako da bez drame ne može. Nama je bio san da igramo u Areni, videli ste da smo uživale u tome, a rezultat govori tome u prilog“, rekla je Crvendakić.

Perfektan meč Srbije protiv Švedske obeležio je odličan šut za tri poena.

„Nadam se da će da isti šut raditi i u polufinalu. Šta god treba, samo da dobijemo utakmicu“, zaključila je Crvendakić.

Polufinale između Srbije i Španije igra se sutra od 20 sati i 30 minuta, a plasmanom među četiri najbolje ekipe Starog kontineta Srbija obezbedila učešće na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Tokiju sledeće godine.

(Tanjug)