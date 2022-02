Brutalan udarac kompanije Nike na Đokovića i Federera posle trijumfa Nadala (video)

Kompanija Nike je posle velikog trijumfa Rafaela Nadal izbacila novu drsku reklamu koja slavi ‘Bika sa Majorke’ i koja izgleda baca veliku senku na Federera i Đokovića.

Ovo je došlo nakon što je prekinuta trka između tri velikana modernog tenisa – Federera, Nadala i Đokovića – koji su svi bili izjednačeni sa po 20 grend slem pobeda do 2022. godine, a Nadal je osvojio svoj 21. grend slem u nedelju kada je pobedio Rusa Danila Medvedeva u neverovatnom povratku nakon što je gubio sa 2:0 u setovima.

Špancu su obojica velikih rivala posle pobede uputila čestitke, kao i hiljade navijača iz celog sveta. Ali jedna se izdvojila jer su mnogi prepoznali da se radi o direktnoj provokaciju upućenoj Novaku i Rodžeru.

Posle meča, Nike, koji sponzoriše Nadala (i koji je sponzorisao Federera dok nije potpisao sa Uniklom 2018.), objavio je ovaj video na Tviteru.

Advantage, Nadal.

Today, @rafaelnadal made history by becoming the first male tennis player ever to reach 21 Majors. Rafa has been on a relentless journey to clinch this historic 21st Slam. He now stands alone at the top as the GOAT in the men’s game. pic.twitter.com/0DsIVmvTFR

