Bufon pobesneo zbog penala, dobio crveni: „Sudija ima kantu za smeće umesto srca“ (video)

Real Madrid je u polufinalu Lige šampiona. ‘Kraljevi’ su u sredu, uprkos porazu od 3:1, posle velike drame ipak prošli italijanski Juventus zahvaljujući rezultatu od 3:0 koji su na Santjago Bernabeu doneli iz Torina.

Uzbudljivu utakmicu u Madridu obeležila je i kontroverzna odluka sudije Majkla Olivera koji je u nadoknadi kontakt Vazkeza i Benatije procenio kao jedanaesterac za domaćine. Nakon opšteg haosa i kraće pauze, loptu je u ruke konačno uzeo Kristijano Ronaldo i iz jedanaesterca postavio konačan rezultat za veliko oduševljenje na krcatim tribinama.

In a dangerous mintue .. real madrid are making a history again and winning in champion league#RealMadridJuventus #RealJuve #ريال_مدريد_يوفنتوس #Juventus#ChampionsLeague #Champions #CristianoTheBest #HalaMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/2ac93RNsZw

— Hussein Raie (@HusseinraieRaie) April 11, 2018