Bukari u 88. minutu za bod Zvezde protiv Jang Bojsa

Fudbaleri Crvene zvezde i Jang Bojsa odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 2:2, u utakmici drugog kola Grupe G Lige šampiona.

Pred više od 47.000 navijača na stadionu „Rajko Mitić“, Šerif Endijaje je u 35. minutu doveo Zvezdu u vođstvo, Jang Bojs je preokrenuo golovima Filipa Ugrinića u 48. i Sedrika Itena sa penala u 61. minutu, a bod domaćem timu doneo je Osman Bukari u 88. minutu.

U drugom meču ove grupe, Mančester siti je u gostima slavio protiv Lajpciga sa 3:1. Siti je poveo pogotkom Fila Fodena u 25. minutu, izjednačio je Lois Openda u 48, a pobedu gostima doneli su Hulijan Alvares u 84. i Žeremi Doku u 92. minutu.

Siti je prvi na tabeli Grupe G sa šest bodova, Lajpcig ima tri, a Jang Bojs i Crvena zvezda po jedan bod.

U trećem kolu, 25. oktobra, Zvezda će gostovati u Lajpcigu, a Mančester Siti u Bernu.

Prvu veliku priliku na utakmici u Beogradu propustila je Zvezda, odnosno Endijaje u šestom minutu. Osman Bukari je uposlio Mirka Ivanića, ali je njegov pokušaj odbijen, pa je lopta završila kod In Bom Hvang, koji je poslao ka Endijajeu. On je pokušao petom, ali je golman gostujućeg tima Antoni Raćiopi bio na pravom mestu.

Posle uvodnog pritiska crveno-belih, Jang Bojs je izjednačio odnos snaga na terenu, ali velikih uzbuđenja na terenu nije bilo sve do 27. minuta. Tada je udarac sa dvadesetak metara oprobao Garsija, ali je golman domaće ekipe Omri Glazer uspeo da odbrani.

Crveno-beli su poveli u 35. minuta pogotkom Endijajea. Aleksandar Dragović je poslao dugu loptu ka Bukariju, koji je ušao u kazneni prostor i lepo proigrao Endijajea koji je bio na pravom mestu i loptu poslao u mrežu. U prvom trenutku je gol poništen zbog ofsajda, ali je sudija posle VAR provere pokazao na centar.

Domaći tim je u samom finišu prvog poluvremena još jednom zatresao mrežu Jang Bojsa, ali je taj gol poništen zbog ofsajda u kojem se našao Bukari. Na drugoj strani je zapretio Filip Ugrinić, ali je Glazer ponovo izašao kao pobednik.

U prvih 15 minuta drugog poluvremena, Jang Bojs je stigao do preokreta.

Ono što Ugrinić nije iskoristio u finišu prvog, jeste u 48. minutu. Žoel Monteiro je poslao loptu u šesnaesterac, a tamo ju je dočekao Ugrinić koji je pobegao Stameniću i loptu prebacio preko Glazera.

Kada je izgledalo se Zvezda vratila posle pritiska švajcarskog tima, usledila je greška Nasera Đige koji je igrao rukom u kaznenom prostoru i poklonio gostima penal. Odgovornost je preuzeo Iten i savladao Glazera za vođstvo Jang Bojsa u 61. minutu.

Zvezda je do kraja meča pokušavala da dođe do gola i to je uspela u 88. minutu. Kraso je odlično asistirao Bukariju, a on je iskosa sa desne strane „zakucao“ loptu u mrežu za konačnih 2:2.

