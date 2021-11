Čađo: Da pokažemo borbenost i pobedimo Hrvatsku

ZABOK – Košarkašice Srbije danas od 18 sati igraju prvi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine protiv Hrvatske na gostovanju u Zaboku, a reprezentativka Saša Čađo kaže da će to biti utakmica sa dosta energije i da borbenost neće izostati.

Tim Marine Maljković u pohod na odbranu evropskog zlata kreće u izmenjenom i podmlađenom sastavu, ali sa motivom da se nova etapa započne dobrom igrom i pobedom.

„Intenzitet treninga se ništa nije promenio, mislim i da jače treniramo jer je dosta mladih. Dobra je energija, fokus takođe, lepo smo iskoristili ovo okupljanje. Ono što ne sme da izostane je velika borbenost na meču protiv Hrvatske, da pokaženmo šta smo radili i naravno da pokušamo da pobedimo“, rekla je Tanjugu pred odlazak košarkašica Srbije Saša Čađo.

Srbija je u specifičnoj kvalifikacionoj grupi E, gde su samo tri ekipe, a Hrvatska je već odigrala prvi meč protiv Bugarske i ostvarila trijumf od 84:73.

„Uvek su neke izmene, da li u takmičenju ili grupi, ali mi smo godinama naučili da se prilagođavamo svemu. Tako je kao je, tri ekipe su u našoj grupi, idemo da iskoristimo svaku utakmicu koliko možemo i da se spremamo za dalje. Svaki protivnik te nešto nauči. Biće izazov, jer je i Hvratska dosta mlada ekipa, a mi smo podmlađen tim. Biće utakmica sa dosta energije. To je samo jedan od izazova koji nas čekaju“, ističe Čađo.

Aktuelne šampionke Evrope u novi kvalifiakcioni ciklus kreću bez šest igračica koje su prošlog leta bile u timu na EP i Olimpijskim igrama, a ovo je i prvo okupljanje bez dugogodišnjih reprezentativki Jelene Bruks i Sonje Vasić, koje su se oprostile od nacionalnog dresa.

„Čudno je bez Sonje i Jelene, skoro 10 godina mi smo zajedno bile u reprezentaciji i družile se, ali svaki momenat kad imamo priliku mi se sastanemo sa njima i druženje se nastavlja. One tu nisu, ali zaprvo jesu. Prijateljstvo koje smo stekle će da traje, to je nešto najlepše što ostane posle košarke. Nedostaju nam sigurno, naučile su nas mnogo toga, a mi koje smo ostale trudimo se da prenesemo sve to na mlađe. Nadam se da ćemo uspeti“, kaže šuter srpske reprezentacije.

Umesto Jelene Bruks, kapitensku traku nosiće Tina Krajišnik.

„Tina će fenomenalno da se snađe, uopšte ne sumnjam. Ona je tu dugo sa nama, mnogo se poštujemo i volimo da radimo zajedno. Ne vidim razlog zašto to ne bi funkcionisalo. Ona je među starijim igračima, moramo da je slušamo“.

Uprkos velikim promena u igračkom sastavu, Čađo veruje u budućnost srpske košarke.

„Uvek verujem da može nešto da se napravi. Kada radiš mnogo i vredno, ne vidim razlog što se ne bi razmišljalo i maštalo o nečemu velikom. Ne mora da znači da će se to ostvariti, ali moraš da imaš nešto o čemu sanjaš, da imaš neki cilj. Možda to neće doći odmah, ali sam sigurna da će uspeha biti u budućnosti. Kao što je i nama trebalo nekih četiri-pet godinama zajedništva da krenemo da nižemo uspehe, verujem da ove mlade devojke mogu da naprave neki veliki rezultat u budućnosti“, zaključila je Čađo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.