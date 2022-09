Čančar: Sad smo shvatili da nema više loših protivnika

BERLIN – Reprezentativac Slovenije Vlatko Čančar rekao je večeras, posle poraza njegove ekipe od Poljske 90:87 u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, da je sada jasno da svi igraju košarku i da više nema lošeg protivnika.

„To je čar sporta. Sad smo shvatili da svi igraju košarku i da nema više lošeg protivnika. Mogu samo da čestitam Poljskoj i da kažem da sam ponosan na moje momke“, rekao je Čančar.

Košarkaši Slovenije imali su zaostatak od 23 poena, da bi u trećem periodu uhvatili u potpunosti priključak i protivniku dozvolili da postigne svega šest poena.

“Mislim da nas je dekoncentracija koštala pobede. Pokušali smo da se vratimo, u jednom trenutku nam je to uspelo, ali je bilo mnogo teško. Zaostaješ celu utakmicu, a Poljaci kao iskusan tim nam nisu dozvolili da dođemo do preokreta”, rekao je Čančar.

Slovenački reprezentativac je dodao da borbenost krasi Poljake.

“Sigurno, to je nešto što krasi Poljsku reprezentaciju. Ali sve to što smo mi njima dali, to je zbog nas, jer smo napravili mnogo grešaka”, rekao je Čančar.

(Tanjug)

