Ćirković: Boks je moj život

Srpska reprezentativka u boksu Sara Ćirković izjavila je danas da će, ko god joj bude protivnica u borbi za svetsku profesionalnu titulu, biti maksimalno spremna za ovaj meč i da će pružiti i više od maksimuma.

„Imam ogromnu motivaciju i želju za ovaj meč jer u Nišu (na Svetskom prvenstvu) nisam postigla rezultat koji sam želela. Zahvalna sam Svetskoj bokserskoj asocijaciji IBA na ovom pozivu kao i našem bokserskom savezu, započeli smo pripreme i jedva čekam da uđem u ring. Još ne znam ko će biti protivnica, ali bih volela da dobijem priliku da se revanširam predstavnici iz Maroka za poraz u Nišu. Ono što je sigurno, ko god bude biću maksimalno spremna za ovaj meč i pružiti i više od maksimuma“, izjavila je Ćirković, a preneo Bokserski savez Srbije (BSS).

Ćirković, aktuelna evropska šampionka, na nedavno završenom Svetskom prvenstvu u Nišu osvojila je bronzanu medalju, a 27. aprila u Banjaluci će se boriti za svetsku profesionalnu titulu.

„Posebno me raduje to što ovaj meč boksujem u Banja Luci, u Republici Srpskoj i znam da će hala “Borik” biti ispunjen do poslednjeg mesta, a Banja Luka kao grad boksa, šampiona Marijana Beneša i Antona Josipovića daje mi posebnu motivaciju. Boks je u mojoj krvi, boks je moj život i svi moji dani ispunjeni su radom na ostvarenju samo jednog cilja, a to je zlato sa svih takmičenja na koja idem“, dodala je Ćirković.

Ćirković je rođena u Zvorniku u Republici Srpskoj, ali je izabrala da nastupa za Srbiju.

(Beta)

