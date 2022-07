Crvena zvezda i Zenit produžili ugovor na još dve godine

SOČI – Fudbalski klubovi Crvena zvezda i Zenit iz Sankt Peterburga produžili su danas saradnju na još dve godine, saopštio je srpski šampion.

U saopštenju Crvene zvezde se navodi da ugovor dva kluba, koji imaju zajedničkog sponzora rusku kompaniju „Gasprom“, podrazumeva saradnju prvih timova, ali i akademija srpskog i ruskog kluba.

Saradnja će biti intenzivirana i u oblasti marketinga i prodaje, odnosa sa javnošću, organizacije, pravnog i sektora za ljudske resurse.

„Veoma smo zadovoljni zbog činjenice da ćemo i na ovaj način produbiti i formalizovati saradnju koju imamo sa Zenitom. Zenit je veliko evropsko ime, a to je i Crvena zvezda i u tom smislu ova saradnja može dodatno da ojača pozicije, da osnaži oba kluba i doprinese da zajedno dalje napredujemo u svim segmentima, a na veliko zadovoljstvo naših navijača. Verujem da je ovo tek jedan korak u daljem razvijanju saradnji i produbljivanju prijateljstva i da će rezultati biti vidljivi vrlo brzo“, rekao je za zvanični sajt kluba generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Crvena zvezda i Zenit su prvi put ugovor potpisali 2017. na period od pet godina.

„To je normalan sled događaja, jer se do sada saradnja uglavnom ogledala u Omladinskoj školi, razmeni mladih igrača, trenera, iskustava, kao i u organizaciji zajedničkih turnira, a mislim da imamo još mnogo toga da damo jedni drugima. Ugovor o saradnji je i simbolika i posledica bratske ljubavi, jer svi smo odrasli uz ljubav prema Rusiji i drago nam je što u ovim teškim trenucima za Rusiju možemo da budemo ovde i damo im podršku“, rekao je Terzić.

On je istakao da je planirano da se dva tima tokom godine sastaju dva puta, a da se prijateljski mečevi igraju u Rusiji i Beogradu.

Zenit i Zvezda će večeras od 19.00 sati odigrati prijateljski meč u Sočiju.

„Izabrali su Soči, jer su na svom stadionu imali zakazan koncert rok grupe još od ranije, ali sledeću utakmicu sigurno igramo u Beogradu. Takođe, sinoć za večerom smo razgovarali oko organizacije turneje od novembra kada će se završiti polusezona, usled svetskog prvenstva u Kataru, tako da ćemo verovatno sa Zenitom organizovati neku turneju ili turnir sa još dve ekipe“, istakao je generalni direktor Crvene zvezde.

Generalni direktor Zenita Aleksandar Medvedev rekao je zadovoljan i ponosan zbog potpisivanja ugovora.

„Ugovor će obuhvatati saradnju na svim nivoima kluba, od omladinskih selekcija, do seniorskog tima, saradnje među stručnim kadrom, organizovanje turnira, zajedničke posete, ali i prijateljske utakmice kada kalendar to dozvoli. Verujem da će se uz odgovarajući trud uvek naći termin da igramo prijateljske utakmice. Volim Beograd, mnogo puta sam bio tamo, bilo bi lepo da igramo pred Zvezdinim navijačima koji su poznati i priznati, ne samo u Evropi, već i širom sveta. Takođe, ugovor je i pokazatelj prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. To pokazuje da su naši odnosi bratski, a svi znamo da je sport veoma važan segment društva. Srpski muzičari, glumci, umetnici su jako popularni u Rusiji, to pokazuje takođe dobre odnose naroda“, rekao je Medvedev.

On je uoči današnje prijateljske utakmice između Zenita i Crvene zvezde rekao da slogan „bitka šampiona“ govori sve o kvalitetu timova.

„Zenit je osvojio četiri titule u nizu, Crvena zvezda pet, i suvereni smo šampioni u našim državama. Nivo fudbala u Rusiji i Srbiji je izuzetno velik i javnost je sigurno zainteresovana za utakmicu. Što se tiče pobednika – ko bude bolji danas, neka trijumfuje“, zaključio je Medvedev.

U saopštenju Crvene zvezde je navedeno da je ugovorom dogovoreno da pored prvih timova prijateljske utakmice igraju i mlađe selekcije, kao i stažiranje u okviru akademija, razmena trenera Omladinske škole i igrača, organizacija trening programa i program edukacije i razmene iskustava.

„Ugovorom je planirana razmena iskustava u cilju optimizacije trenažnog procesa, pripremi organizacije utakmica u sferi infrastrukture, prodaji karata za utakmice, razvoju i zaštite brenda dva kluba, kao i sponzorskim ugovorima“, zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.

(Tanjug)

