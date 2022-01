Crvena zvezda pobedila Olimpijakos u Atini

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u gostima Olimpijakos sa 76:72 (22:21, 15:15, 19:16, 20:20), u 23. kolu Evrolige.

Ovo je prvi poraz Olimpijakosa na domaćem terenu u ovogodišnjoj Evroligi.

Zvezda je bolje počela meč i dobrom odbranom uspela da stigne do dvocifrene prednosti. Medjutim, Olimpijakos je uzvratio serijom od 11:0 i vratio meč u egal. Do kraja poluvremena igrao se koš za koš, i na pauzu se otišlo sa poenom prednosti za crveno-bele, 37:36.

U drugom delu, Zvezda je ponovo bolje krenula i stigla do osam poena prednosti. Ali kao i u prvoj četvrtini Olimpijakos je uspeo brzo da se vrati u meč. Sve do dva minuta pre kraja meča rezultat je bio egal, kada Zvezda uspeva da se odlepi na plus šest poena, i prednost zadrži do kraja meča.

Zvezdu su do pobede predvodili Ognjen Dorić sa 14 poena i četiri asistencije i Nikola Kalinić sa 12 poena, pet skokova i četiri asistencije. Pratili su ih Nejt Volters sa devet i Eron Vajt i Nikola Ivanović sa po osam poena.

Kod Olimpijakosa najbolji je bio Saša Vezenkov sa 20 poena i osam skokova. Kod Atinjana dvocifren je još jedino bio Kostats Slukas sa 13 poena.

Zvezda je upisala osam pobeda i 12 poraz i zauzima 14. mesto na tabeli. Olimpijakos je peti sa skorom od 12 pobeda i osam poraza.

U narednom kolu Crvena zvezda će dočekati Milano, dok će Olimpijakos gostovati Real Madridu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.