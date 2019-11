Dabović: Što je više navijača, igramo bolje

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Ana Dabović izjavila je da izuzetno poštuje sutrašnjeg rivala Tursku, s kojim otvaraju kvalifikacije za Eurobasket 2021.

„Očekujem dobru utakmicu, jer je Turska veoma jaka ekipa i težak protivnik, iako ovog leta nisu dobro prošle na Evropskom prvenstvu. Nekoliko godina unazad su u samom evropskom vrhu. Bićemo spremne za prvi meč kvalifikacija“, rekla je Dabović za sajt KS S.

Bek srpske reprezentacije smatra da će reprezentacija lakše doći do pobede ako tribine u Hali sportova „Ranko Žeravica“ budu ispunjene.

„Nadam se podršci navijača. Da nam tako olakšaju posao i da počnemo ove kvalifikacije dobrom igrom i nadam se, pobedama. Uvek se trudim da istaknem naše navijače, koji nam mnogo pomažu. To sam pomenula i ovog leta kada smo igrale u Zrenjaninu i Beogradu. Što je više navijača bilo, to smo mi igrale bolje. Tako verujem da će biti i sutra. Što više ljudi bude bilo, to ćemo i mi imati veći motiv za dobru igru“, zaključila je Dabović.

Izabranice selektorke Marine Maljković sutra od 17 sati igraju protiv Turske, a tri dana kasnije očekuje ih duel sa Albanijom na gostovanju.

(Tanjug)