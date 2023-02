Dalić: Niko nikada neće dostići Blaževića

ZAGREB – Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je danas da mu je Miroslav Blažević dao šansu da postane trener, prenosi Sportklub.

Blažević je preminuo jutros nakon duge i teške bolesti, a tokom trenerske karijere najveće uspehe ostvario je sa Dinamom iz Zagreba (prvak Jugoslavije 1982. godine) i sa reprezentacijom Hrvatske (bronza na Svetskom prvenstvu 1998.).

“Znao sam čitavu situaciju, znao sam da ide svom kraju. Borio se, imam puno lepih uspomena, puno toga sam prošao sa njim, on je moj fudbalski učitelj, mentor, fudbalski otac i čovek koji me puno zadužio, teško mi je ovo palo. Imao je šarma, energije. Bio je toliko pozitivan, svi su želeli da čuju njegove izjave, poseban je, najveći od svih nas, niko ga nikad neće dostići. Uvek je bio moja podrška i govorio da radim dobro, da on može samo da mi pomogne. I zaista on je bio jedan od onih koji su me usmerili, dao mi je šansu da budem trener”, izjavio je Dalić.

(Tanjug)

