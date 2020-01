„Danas je bilo užasno“: Federer priznao da je Đoković bolji (video)

Rodžer Federer priznao je na konferenciji za medije posle poraza od Đokovića u polufinalu Australijan opena da je Novak bio bolji i zasluženo slavio pobedu.

Đoković je savladao Federera u tri seta i plasirao se u finale Australijan opena. Švajcarac je osećao posledice povrede, ali je uprkos tome izašao na megdan najboljem srpskom teniseru.

„Iskreno, mislio sam da ću moći. Prethodne noći bio sam na pregledima, ali sve je bilo u redu. Posle toga nisam trenirao, uzeo sam slobodan dan. Odmarao sam i danas do početka meča. U obavljanju svakodnevnih aktivnosti nisam osećao bol. To je bio pozitivan znak“, rekao je Rodžer.

Ipak, Švajcarac je posle prvog seta zatražio intervenciju lekara „kako bi sprečio dalje probleme“.

„Na početku sam igrao kao da nemam šta da izgubim. Trudio sam se da razmene traju što kraće, da ga napadam, menjam udarce. Dobro sam i riternirao. Nažalost, nisam uspeo do kraja. Znamo svi koliko je teško protiv Novaka. U ovom meču je on bio bolji i to je to“, jasan je Federer.

Švajcarski teniser je, posle svega, zadovoljan nastupom na ovogodišnjem Australijan openu.

„Na kraju krajeva, mogu da kažem da sam zadovoljan onim što sam ostvario. Bio je ovo maksimum koji sam mogao da izvučem, pogotovo posle onakvih mečeva protiv Milmana i Sandgrena. Generalno gledano, dobro sam igrao. Mada znam da mogu bolje. Ali mogu i gore. Danas je bilo užasno, znao sam da imam samo tri odsto šansi da pobedim“, kaže Federer.

Iskusni Švajcarac se nada da će i dogodine nastupiti u Melburnu.

„Nemam ideju. Nikad se ne zna, pogotovo u mojim godinama. Ipak, imam samopouzdanja. Vratiću se treninzima. Ne nameravam da se penzionišem. Nadam se da ću se vratiti ovde“, završio je Rodžer.

Federer je protiv Novaka odigrao 15. polufinale u Melburnu, a četvrti put poražen je od srpskog tenisera u toj fazi takmičenja.