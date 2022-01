„Danas je jednom detetu uništen san, pre ću igrati u Moskvi nego na Vimbldonu“

Danil Medvedev je, posle porazu od Rafaela Nadala u finalu Australijan opena, na konferenciji za novinare izrazio razočaranje zbog ponašanja navijača u Malburnu.

the kid stopped dreaming 💔

– daniil medvedev, 2022 pic.twitter.com/G1EyD2SGls — Kheds (@khedsmann) January 30, 2022

„Dete je prestalo da sanja. Ako bude neki turnir u Moskvi igraću pre tamo, nego na Rolan Garosu ili Vimbldonu. Od sad igram samo za sebe, za svoju porodicu, da zaradim. Danas je jednom detetu uništen san“, rekao je Medvedev.

Potom je dodao:

„Pre nego što Rafa servira kada jedan tip poviče ‘Hajde Danile’, a hiljadu ljudi ga ućutkuje. Mislim da posle 30. više neću igrati tenis.“

Nakon toga je istakao i da su „ljudi, izgleda, lagali“:

„Kada sam počeo da igram protiv Nadala I ostalih, bilo je mnogo priče da svi hoćemo novu generaciju. To mi je dalo samopouzdanje, izgleda da su ljudi lagali, kada god izađem na teren to ne vidim. To se dugo dešava“, zaključio je on.

Medvedev je u finalu Australijan opena poražen od Rafaela Nadala nakon što je ispustio prednost od 2:0 u setovima posle jednog od najvećih preokreta u teniskoj istoriji.

Tokom meča ruski teniser je više puta izražavao nezadovoljstvo zbog ponašanja navijača, zbog čega se žalio i sudijama.

„Posle pet sati i 30 minuta izgubiti je teško, ono što si uradio danas je neverovatno. Posle meca sam pomislio da li si umoran? Tvoj nivo je bio sulud, podigao si ga posle dva sata. Vi momci imate veliko rivalstvo koje nije još gotovo, ali čestitam.

Moja žena je obično tu, ali pretpostavljam da je televizor sada slomljen. Hvala roditeljima, sestri, ako još gledate, pokušaću da budem bolji sledeći put. Kaži mi, Tajli, da li si ikada imao težu godinu. Nadam se da ćeš ostati na čelu“, rekao je Rus po završetku susreta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.