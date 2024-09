De Brujne: Reprezentacija Belgije mora da bude bolja

Kapiten fudbalske reprezentacije Belgije Kevin de Brujne rekao je da ta ekipa mora da bude bolja u svakom pogledu, nakon što je izgubila od Francuske u Ligi nacija.

Belgija je sinoć u Lionu izgubila od Francuske 0:2 u Ligi nacija, a De Brujne je tokom poluvremena tokom žustre rasprave saigračima rekao šta misli da ne valja u igri.

Fudbaler Mančester sitija priznao je da ekipa nije dobra kao što je bila 2018. godine, kada je igrala u polufinalu Svetskog prvenstva.

„Druge stvari su neprihvatljive. Neću da kažem koje“, rekao je De Brujne, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Belgija je počela takmičenje u Ligi nacija pobedom protiv Izraela 3:1, a De Brujne je bio dvostruki strelac. Belgijska ekipa je dobro počela i utakmicu protiv Francuske, ali je ipak izgubila golovima Koloa Muanija i Usmana Dembelea.

De Brujne za belgijsku televiziju VTM nije želeo da otkrije šta je rekao saigračima na poluvremenu.

„Ne mogu to da ponovim medijima, ali mora da bude bolje u svakom pogledu. Ako želimo da dostignemo najbolji standard, a mi više nismo dovoljno dobri da ga dostignemo, onda moramo da damo sve od sebe. Ako čak ni to ne uradimo, onda je gotovo“, naveo je on.

De Brujne je istakao slabosti u igri belgijske reprezentacije.

„Ako ostaneš sa šestoricom igrača pozadi, nema povezanosti. Tako je, kako je. Ali ne radi se o tranziciji već o ljudima koji ne mogu da urade svoje zadatke“, dodao je De Brujne.

Selektor Belgije Domeniko Tedesko rekao je da mu je jasno zbog čega je De Brujne frustriran igrom.

„On je naš kapiten i ima pobednički mentalitet i može da reaguje emotivno“, naveo je Tedesko.

Posle dva kola u Grupi 2 Lige nacija A, Belgija i Francuska imaju po tri boda, Italija ima šest, a Izrael je bez bodova.

(Beta)

