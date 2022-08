Dejan Stanković nije više trener Crvene zvezde

Dosadašnji trener Crvene zvezde Dejan Stanković podneo je danas ostavku pošto ove sezone nije uspeo da uvede taj fudbalski klub u Ligu šampiona.

„Crvena zvezda je moja ogromna ljubav, neopisiva emocija. Sada posle trećeg pokušaja da je uvedem u Ligu šampiona osećam se potpuno prazno, jer najvećoj ljubavi nisam uspeo da pružim ono što sam najviše želeo. Ne mogu dalje. Dao sam sve od sebe. Sada treba neko drugi da pokuša“, rekao je Stanković, navodi se na sajtu kluba.

Zvezda je bila na korak od plasmana u Ligu šampiona. Posle poraza u prvoj utakmici plej-ofa od Makabija u Izraelu sa 2:3, Zvezda je u revanšu odigrala 2:2, a izjednačujući gol Makabija koji je sprečio ekipu da se plasira u najjače evropsko takmičenje postigao je Milan Pavkov, koji je u nadoknadi vremena postigao autogol.

Stanković je rekao da su mu prethodne tri godine na klupi Zvezde „najlepši deo fudbalskog života“.

„Nešto što me je dodatno izgradilo, učinilo boljim i kvalitetnijim. Hvala igračima, upravi i navijačima koji su zaslužni za to. Uvek sam osećao njihovu podršku. Baš zato sam odluku da odem doneo kao znak zahvalnosti i želje da Zvezdi uvek bude najbolje. Hvala svima na divnom vremenu provedenom na ‘Marakani’. Verujem da su godine uspeha tek pred klubom, a ja ostajem uvek tu za moju Zvezdu, uvek svim srcem, jer Zvezda je život, a ostalo su sitnice“, naveo je on.

Fudbalski klub Crvena zvezda zahvalio je Stankoviću na dosadašnjem radu i svim rezultatima.

„Vrata Crvene zvezde će za Dejana Stankovića uvek biti otvorena jer je on deo našeg kluba“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.