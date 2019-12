Dejan Stanković: Obećavam da ću se boriti kao lav

Novi trener fudbalera Crvena zvezda Dejan Stanković rekao je danas da je pre 22 godine otišao iz tog kluba u misiju i da se vrati, a posebno je zahvalio dosadašnjem šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću.

„Hvala klubu, legendama, navijačima, što sam ponovo ovde. Zvezda me je pre 22 godine poslala u misiju, da se vratim kući jednog dana i nasledim velikog gospodina, lafa, veliko ime i zvezdaša kao što je Miloje. Nigde nisam video da jedan trener koji odlazi dočeka sa osmehom i zagrljajem trenera koji dolazi. Za ta dva sata sam dobio toliko iskustva od njega da mi je to dovoljno za ceo život. Hvala mu još jednom. Hvala ti Miloje, hvala ti kao zvezdašu. Hvala ti što si mi utabao stazu kojom ću proći. Mogao si ostati do juna, ali previše voliš Zvezdu. Otišao si kao gospodin, pobednik i dao mi šansu da za četiri meseca napravim pobednički tim sa ogromnim duhom, voljom i željom. Obećavam da ću se kao lav boriti“, rekao je Stanković na promociji na stadionu „Rajko Mitić“.

Konferencija za medije na kojoj je promovisan Stanković verovatno je najposećenija u istoriji kluba.

(Beta)