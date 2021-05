Delegacija OKS posetila košarkašice Srbije

BEOGRAD – Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Đorđe Višacki i Izvršni direktor OKS Damir Štajner posetili su danas žensku košarkašku reprezentaciju Srbije u Zemunu.

Srpske košarkašice drugi put uzastopno izborile su plasman na Olimpijske igre pa ih, posle Rija pre pet godina, ovog leta očekuje nastup na najvećoj sportskoj smotri u Tokiju u konkurenciji još 11 najboljih svetskih reprezentacija.

„Čestitam vam još jednom na plasmanu na Olimpijske igre i na Evropsko prvenstvo. Vi dobro znate koliko je bilo teško ostvariti plasman i koliko je rada stalo iza tog rezultata. Igre u Tokiju će se održati i nisu ugrožene. Svi se spremamo za to. Verujem da ste se već navikle na jedan poseban režim, koji vam neće predstavljati problem. Olimpijske igre predstavljaju vrh svake sportske karijere i to dobro znaju one koje su već upisale nastup pre pet godina. Pratimo vas i želimo da se dobro spremite za oba takmičenja. Marina zna kako se to radi i siguran sam da će sve biti kako treba“, istakao je Đorđe Višacki, prenosi sajt KS S-a.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je na prethodnom olimpijskom košarkaškom turniru u Riju osvojila bronzanu medalju.

„Veoma mi je drago što ćemo ponovo imati priliku da se družimo, kao i pre pet godina u Olimpijskom selu u Riju i verujem da ćemo biti pođednako uspešni kao tada. Čestitam vam na plasmanu na Olimpijske igre i jedva čekam da počne takmičenje u Tokiju“, istakao je Damir Štajner.

Reprezentacija Srbije će krajem jula igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju, a protivnice u grupnoj fazi biće timovi Kanade, Španije i Koreje. Mesec dana ranije, naše najbolje košarkašice učestvovaće na Evropskom prvenstvu u Valensiji, gde će u grupnoj fazi za protivnike imati timove Italije, Grčke i Crne Gore.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.