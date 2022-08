Depaj se dogovorio sa Juventusom?

BARSELONA – Fudbaler Barselone Memfis Depaj dogovorio je lične uslove dvogodišnjeg ugovora sa Juventusom, ali katalonski klub ne želi da pusti holandskog reprezentativca bez obeštećenja, prenose španski mediji.

Depaj (28) ima ugovor sa Barselonom do kraja sezone. Katalonski klub traži da Juventus plati obeštećenje za holandskog fudbalera, ali torinski klub ne pristaje na uslove koje je ponudila Barselona. Španski mediji podsećaju da Barselona želi do kraja prelaznog roka da proda Depaja, ali on insistira samo na prelasku u Juventus. Holanđanin je poručio čelnicima ekipe sa „Nou Kampa“ da traži dva miliona evra za dobrovoljni raskid ugovora.

Španski „Sport“ tvrdi da postoji rešenje za trenutnu situaciju. Miralem Pjanić je 2019. stigao u Barselonu iz Juventusa, a dva kluba su se tada dogovorila o određenim bonusima, koji iznose oko dva miliona evra. Italijanski klub nudi Barseloni poništenje te klauzule, ali traži da Katalonci puste Depaja bez obeštećenja. On bi u torinskom klubu trebalo da ima godišnju platu od šest miliona evra.

Depaj (28) je u Barselonu stigao prošle godine iz Lione bez obeštećenja, a za katalonski klub odigrao je 38 utakmica i postigao je 13 golova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.