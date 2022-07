Dijabate predstavljen u Partizanu: Došao sam da pomognem

BEOGRAD – Novi fudbaler Partizana Fuseni Dijabate izjavio je da mu je zadovoljstvo što će u narednoj sezoni igrati za srpski klub.

Dijabate, koji je rođen u Francuskoj a u omladinskim selekcijama je nastupao za reprezentaciju Malija, ranije danas je potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Humske.

„Velika je privilegija biti prihvaćen na ovaj način od kluba kao što je Partizan. Nisam veliki poznavalac srpskog šampionata. Poznavao sam Partizan zato što sam ih video prošle sezone i ostavili su na mene dobar utisak iako nisam znao mnogo o njima. To me je podstaklo da dođem da pomognem. Video sam da je to na obostranu korist. Igranje u Partizanu pomaže mi na mom putu ka Evropi“, rekao je Dijabate.

On je istakao da mu je majka „sugerisala“ da pređe u Partizan.

„Kada su me direktor Ivica Iliev i trener Ilija Stolica pozvali osećao sam veliko zadovoljstvo i počast da se toliko od mene očekuje. To je samo po sebi bio dovoljan razlog da pređem ovde. Moja majka se razume u fudbal. Ona mi je dala svoj blagoslov da pređem u Partizan“, rekao je novi fudbaler Partizana

Dijabate je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Giresunu, a na 34 utakmice postigao je šest golova.

„Imao sam nekoliko ponuda, ali mi nisu značile kao Partizanova. Razlog je u tome što su drugi slali posrednike, a Partizan je zvao direktno. Pritisak me podstiče da dam sve od sebe. To što se očekuje toliko od mene pozitivno utiče“, rekao je Dijabate, koji će u Partizanu nositi dres sa brojem 18.

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev je rekao da „jagode na šlagu dolaze na kraju“.

„Ovog igrača svrstavam u kategoriju onih koje nazivam „30 sekundi igrač“. Jednog dana ću objasniti šta to znači, a njemu već jesam. Sve kritične pozicije iz prošle sezone smo uspeli da zakrpimo i da zatvorimo. Ovo može da bude jedan od najboljih timova koje smo imali dugo vremena. Izuzetno sam zadovoljan što smo skoro završili prelazni rok. Krenuli smo jako i vrlo brzo uspeli da kompletiramo ono najjače što treba da nas raduje. Mnogo očekujem od Dijabatea, a možda u perspektivi on bude jedan od najboljih stranaca koji su bili u našoj istoriji“, rekao je Iliev.

Partizan će u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije u subotu gostovati ekipi Javora u Ivanjici.

(Tanjug)

