Direktor Red Bula: Verstapen je nedodirljiv

Direktor Red Bula Kristijan Horner rekao je da je vozač te ekipe Maks Verstapen „nedodirljiv“, posle njegove devete uzastopne pobede u šampionatu Formule 1.

Verstapen je u nedelju pobedio na domaćoj stazi u trci za Veliku nagradu Holandije i devetom uzastopnom pobedom u Formuli 1 izjednačio rekord iz 2013. godine koji je postavio Sebastijan Fetel, takođe vozeći za Red Bul.

Horner je pohvalio holandskog vozača i rekao da su njegova dostignuća impresivnija, imajući u vidu pritisak sa kojim se suočava iz nedelje u nedelju.

„Mislim da je, tiho u sebi, veoma ponosan na ono što radi i ostvaruje. Rekord koji je Sebastijan postavio 2013… Pobediti u devet trka uzastopno je suludo, mislim da niko od nas nije mogao da zamisli da će se to neki drugi vozač postići u našoj ekipi. Mislim da je Maks u periodu karijere u kojoj je jednostavno nedodirljiv i mislim da nijedan od ovih vozača ne bi mogao da uradi to što on radi u tom bolidu“, rekao je Horner, preneo je Skaj.

Verstapen ima 46 pobeda u karijeri, dvostruki je svetski šampion, a ove sezone je ubedljivo prvi sa 339 bodova, ispred timskog kolege Serhija Peresa koji ima 201 bod.

„Biti njegov timski kolega je, u nekim aspektima, najnezavidniji posao pošto je lestvica toliko visoko podignuta. To vrlo, vrlo teško i mislim da smo u ovom trenutku svedoci vozača koji je najbolji u generaciji. Sjajno je gledati i učestvovati u tome, njegovom osećaju, samopouzdanju i posvećenosti“, naveo je Horner.

Naredna trka vozi se 3. septembra u Monci za Veliku nagradu Italije.

(Beta)

