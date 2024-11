Đere: Jako sam zadovoljan svojom igrom u prvom setu

Srpski teniser Laslo Đere izjavio je da je zadovoljan svojom igrom u prvom setu današnjeg meča osmine finala turnira „Belgrade open“ protiv Duja Ajdukovića, kog je pobedio posle dva seta, i da je drugi set uspeo da velikom borbom izvuče u svoju korist nakon gubitka fokusa.

„Prvi set je bio jako dobar, odigrao sam odličan tenis. Baš sam zadovoljan. U drugom setu je on počeo bolje da igra, poeni su se brzo nizali, iako sam dobro servirao. Izgubio sam fokus, počeo sam da se nerviram, propustio sam brejk prednosti. Uz veliku borbu sam uspeo na kraju da dobijem taj brejk“, rekao je Đere, a preneli su organizatori turnira.

Đere, 141. teniser sveta, je pobedio 115. tenisera sveta Hrvata Duja Ajdukovića posle dva seta, 6:1, 7:6.

Đere će u četvrtfinalu igrati protiv 59. tenisera sveta Mađara Fabijana Marožana, koji je pobedio srpskog tenisera, 86. igrača sveta Dušana Lajovića posle dva seta, 6:3, 7:5.

„Par puta sam trenirao sa Marožanom, nikad nismo igrali meč. Malo sam ga gledao. Moraću bolju analizu da napravim za sutrašnji meč. Ako budem igrao kao u prvom setu, mogu mnoge igrače da dobijem. Ovi mečevi će mi značiti za samopouzdanje. Nadam se da ću moći bez padova da odigram naredni meč. Kad to kažem mislim na drugi set kod 6:5 i padove u nekim mečevima ove godine“, dodao je Đere.

Đere je rekao da je drugi set na današnjoj utakmici pozitivno iskustvo za njega i da mu ova pobeda dosta poboljšava samopouzdanje.

„Ovo je pozitivno jer sam uspeo da se izvučem, ali 10 puta ove godine to nisam uspeo. Mnogo će mi značiti za samopouzdanje ova pobeda. Morao sam da probijem led. Izgubio sam i nekoliko taj brejkova. Ovo će mi biti tek prvo četvrtfinale ove godine. Prošlo je duže od 13 meseci otkako sam dobio dva meča na turu. Teško je psihički, malo i sumnjate u sebe kad se sve to desi“, kazao je on.

U četvrtfinalu turnira u Beogradu, koji se igra do 9. novembra u Beogradskoj areni, nalazi se još i srpski teniser, 156. igrač sveta Hamad Međedović, koji će igrati protiv 29. tenisera sveta Argentinca Fransiska Serundola.

