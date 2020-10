Đoković: Australijan open je u planu, igram tenis života

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da ima u plan nastup i odbranu titule na Australijan openu početkom sledeće godine.

„Još uvek nisam siguran za odlazak za Australiju, u smislu datuma kada se ide tamo zbog porodice, priprema, svih ograničenja i restrikcija. Nadamo se da će se sve to promeniti na bolje, da će da skrate period karantina. U slučaju da to ostane, mi teniseri moraćemo ranije da odemo. Australijan open je definitivno u planu, za ATP kup ne znam. Razgovaraću sa timom na kraju sezone, pa ćemo doneti odluku“, rekao je Đoković na konferenciji za medije u Beogradu.

Pored titule u Melburnu, Đoković je igrao u finalu Rolan Garosa, gde je izgubio od Rafaela Nadala, dok je sa US Opena diskvalifikovan.

„Postoji žal što nisam uzeo US Open ili Rolan Garos. Mislim da sam bio u izvanrednoj formi na oba gren slema. U Parizu sam dogurao do finala, imao samo boljeg rivala i nisam bio na nivou. Na US Open se desila ta nesrećna situacija, ali na ostalim turnirma na kojima sam učestvovao, osvojio sam ih. Ako ne računamo diskvalifikaciju, ove godine izgubio sam samo od Nadala u Parizu. Mislim da igram tenis života. Ova sezona po pobedama i kvalitetu tenisa može da se poredi sa najboljim sezonama koje sam imao 2011. i 2015. godine“, rekao je Đoković.

On je dodao da su u plan i nastupi na turnirima u Beču i Londonu, kao i da je cilj da zadrži bodovnu prednost i da godinu završi na prvom mesto na ATP listi.

(Tanjug)

