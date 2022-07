Đokovic citirao Brajanta: Moja omiljena titula? Ona sledeća

BEOGRAD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković citirao je legendarnog američkog košarkaša Kobija Brajanta tokom obraćanja navijača na svečanom dočeku ispred Starog dvora.

Đoković je u nedelju po sedmi put u karijeri osvojio Vimbldon, pošto je u finalu pobedio Australijanca Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Više hiljada navijača dočekalo je večeras ovacijama srpskog tenisera.

„U januaru nisam pomišljao da ću da se pojavim na balkonu. Nadam se da ovo nije poslednji put da će biti još radosti. Što se tiče početaka godine, to je potreslo i mene i porodicu. Počela je godina na ružan način desilo se to što se desilo. Ostavio sam to iza sebe.

Idemo dalje, opraštamo, ne bih o tome da pričam. Odaću vam malu tajnu. Bila je ideja da se vidimo prošle godine posle Ju-Es opena, ali ove godine uz sve okolnosti, ovaj trofej ima dodatnu vrednost i motiv za sve ono što me čeka da u budućnosti. Sada idemo dalje. Moja omiljena titula je ona sledeća, kao što je govorio Kobi Brajant. Idemo dalje do medalje, one zlatne“, poručio je Đoković.

(Tanjug)

