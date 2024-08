Đoković: Idem po zlato

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras posle plasmana u finale Olimpijskih igara u Parizu da ne želi da se zaustavi na tome, i dodao da u finalu ide na zlato.

„Teško je sad sabrati sve emocije. Moje prvo finale na Olimpijskim igrama. Neću da stanem na ovome u finalu idem na zlato. Ali prvo da proslavim kako dolikuje. Obezbedio sam medalju za Srbiju“, rekao je Đoković posle meča.

On je plasman u finala savladavši posle dva seta Italijana Lorenca Muzetija 6:4, 6:2.

„Uvek na sebe stavljam najveći pritisak i najveća očekivanja. Pored svega što sam osvojio, uvek se provlači nisi igrao finale Olimpijskih igara. Nadam se da sam obradovao navijače u Srbiji“, dodao je Đoković.

Đoković će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa.

„Nadam se najboljem izdanju do sad. Ni on ni ja do sad nismo izgubili set. Biće to najteži meč do sad, ali ljudi u finalu sa Olimpijskih igara, dozvolite mi da se radujem“, rekao je Đoković.

(Beta)

