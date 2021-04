Đoković: Igrao sam dobro, nedostaje publika

BEOGRAD – Igrao sam dobro od početka, osim servisa gema koji sam izgubio na 5:2. Nastavio sam dobro, servirao dobro kad je trebalo, osećao se odlično, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković posle uspešnog starta na US Openu i pobede protiv Korejca Sun vu Kvona 6:1, 6:3.

„Igrati na terenu gde treniram često, koji je moja ovdašnja baza, lepo je, ali imam čudan osećaj da nema više publike. Lepo je videti kraj terena porodicu, one najbliže meni, prijatelje, sve koji su došli. Njima je bilo dozvoljeno da prisustvuju. Inspirišuće mi je da igram ovde. Nismo imali sreće sa kišom, iako je centralni teren u odličnom stanju. Lepo je vratiti se na Serbia Open”, istakao je Đoković.

Prvi reket sveta se osvrnuo i na situaciju da na Serbia Openu može da spava kod kuće.

„To je jedinstven osećaj, mogu da vidim porodicu i prijatelje. Lep osećaj je igrati pred njima. Srećan sam zbog organizacije turnira. Bitno je to i mom bratu i meni, dobili smo dosta pozitivnih komentara. To nam daje podstrek i za narednu godinu, da budemo još bolji. Imaćemo još jedan muški i ženski turnir uskoro, čelendžer za devojke… Ponosan sam što smo doveli mnogo kvalitetnih turnira u Srbiju. Želimo da domaćim igračima omogućimo da se takmiče na visokom nivou, da grade samopouzdanje, stiču iskustvo i osvoje bodove”.

Iznenađujući poraz od Danijela Evansa prošle nedelje u Monte Karlu ostavio je iza sebe.

„Mislim da je u nekim trenucima poželjno izgubiti meč, a da sam mogao da biram kad bi se to dogodilo, onda je to početak sezone na šljaci. To mi je ukazalo na to kako treba da odigram. Sad sledi jedan dan pauze na ovom turniru, pa duel sa Kecmanovićem. Najbolje bi bilo da neko od domaćih tenisera igra finale. Već sam zaboravio meč sa Evansom. Raduje me kako sam danas igrao, idemo dalje”, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

