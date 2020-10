Đoković iznenadio odlukom: Igra na turniru na kom ga nije bilo 13 godina

Novak Đoković ubedljivo je poražen od Rafaela Nadala u borbi za trofej u Parizu, ali to se neće previše odraziti na borbu za „broj 1“, pošto je time zaradio dodatnih 480 bodova.

Srbin je tako ostao na jednom osvojenom Rolan Garosu, a Španac je 13. trijumfom u Parizu pobegao Đokoviću na tri Gren Slema razlike i izjednačio se s rekorderom Rodžerom Federerom. Sada Nadal i Federer imaju po 20 Gren Slem trofeja, a Đoković je na 17. Odmah nakon poraza u finalu najbolji na svetu je poručio da neće odustati od lova na Nadala i Federera.

„Da mislim da ne mogu da ih ‘ulovim’, odmah bih otišao u penziju. Nastaviću dalje sve dok imam goriva, sve dok imam ljubavi i želje da se bavim ovim sportom. Jedan poraz, iako je finale Gren Slema, ne može me poremetiti. Dosta sam ja razvio ‘debelu kožu’, kako bi rekli Englezi, ne mogu me poremetiti razne spekulacije i ovakve situacije“, rekao je 33-godišnji Đoković pa objavio koja su mu dva cilja do kraja karijere.

„Najveći ciljevi su mi da srušim rekord po broju nedelja na vrhu ATP liste i Gren Slemovi. Kada srušim prvi rekord onda ću se do kraja fokusirati na Gren slemove. Naravno da su oni uvek najvažniji, ali doći će vreme u mojoj karijeri kada ću svu koncentraciju posvetiti Slemovima.“

Đoković će početkom sledeće godine srušiti Federerov rekord po broju nedelja provedenih na vrhu ATP-jeve liste, a onda će se posvetiti isključivo lovu na Federerov i Nadal rekord po broju Grand Slemova.

Posle poraza u Parizu, Novak je napravio i jednu izmenu u kalendaru pa će igrati još jedan turnir posle Rolan Garosa. Đoković je, nakon poraza u finalu od Rafaela Nadala, potvrdio da će nastupiti na ATP turniru u Beču, za koji je dobio specijalnu pozivnicu.

Prihvatio je „vajld kard“ koji su mu ponudili organizatori turnira u Beču, gde će imati priliku za dodatnih 500 bodova.

Turnir u austrijskom gradu počinje 26. oktobra, a poslužiće mu kao prava priprema za masters u Parizu, na kojem brani trofej. Nakon toga, do kraja sezone u planu je samo Završni turnir u Londonu.

Đoković je do sada samo dva puta nastupio u Beču – 2006. je ispao u drugom kolu od Stana Vavrinke, da bi već sledeće sezone došao do trofeja, savladavši istog igrača.

ATP turnir iz serije 500 u Beču igra se za nagradni fond od 1.409.510 evra.

