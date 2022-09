Đoković: Još imam strast da igram na najvišem nivou

TEL AVIV – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da još ne razmišlja da okonča igračku karijeru.

Đoković će ove nedelje igrati na ATP turniru u Tel Avivu.

„Svi teniseri su moji rivali, protiv koga god da izađem na teren. Ali bez sumnje moj najveći rival je Rafael Nadal. On još igra. Nas dvojica smo odigrali najviše međusobnih mečeva u istoriji tenisa. To je posebno rivalstvo i nadam se da ćemo igrati još, pošto to donosi uzbuđenje ljubiteljima sporta širom sveta. Došli su neki novi teniseri, kao što je Karlos Alkaraz, koji je sada broj jedan. Tu su Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Aleksandar Zverev, Andrej Rubljov… Logično je da mlađi dolaze i da oni nose sport, ali ne odustajemo tako lako Nadal i ja“, rekao je Đoković za zvanični sajt ATP turnira u Tel Avivu.

Srpski teniser je istakao da se oporavio od povrede zgloba, koju je zaradio na Lejver kupu.

„Trenirao sam skoro dva sata i bilo je u redu. Osećam se dobro, srećan sam što je ta mala povreda sada iza mene. Nadam se da će ostati tako kako želim tokom turnira“, dodao je srpski teniser.

Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će se u drugom sastati sa pobednikom meča između Brazilca Tijaga Monteira i Španca Pabla Anduhara.

„Propustio sam nekoliko velikih turnira ove godine. Razmišljao sam o rasporedu, nisam mogao da idem u SAD i razgovarao sam s timom da vidim šta bi trebalo da igram. Volim da povežem dve-tri nedelje turnira, a već sam imao zakazan Lejver kup, tako da je ovo došlo u pravi trenutak“, naveo je srpski teniser.

On je nastupio na Lejver kupu na kome je legendarni Švajcarac Rodžer Federer odigrao poslednji meč u karijeri.

„Imam veliko poštovanje prema Federeru i onome šta je uradio za naš sport. Imao je epsku karijeru. On je jedan od najpriznatijih sportista svih vremena. Njegovo penzionisanje je tužan trenutak za tenis. Što se mene tiče, voleo bih da uz mene budu svi važni ljudi kada budem odlučio da se oprostim od tenisa. Međutim, i dalje želim da igram tenis iako sam postigao skoro sve što se može postići u ovom sportu. Još imam strast i glad da igram na najvišem nivou“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.