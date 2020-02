Đoković: Kobijevo nasleđe će večno živeti

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da mu je pokojni Kobi Brajant objasnio kako se on izborio sa psihickim pritiskom i kako je on uspeo da preuredi i izbalansira svoj privatni i profesionalni život.

„Objasnio mi je i kako je sam sebi dao jasnoću o tome ka čemu ide, koliko ce još da igra i na koji način, kako će u tom ambijentu i kolektivu da se prilagodi timu . Ja sam sam na terenu, a on mora da misli i o ostalim igracima. Pričao mi je i o tome kako je napravio taj prelaz i o svemu onome što je gradio nakon svoje karijere“, rekao je Đoković u razgovoru sa novinarima u Beogradu.

Pogibija Brajanta potresla je ceo sveta, a Đokoivć je istakao da imao uticaja na sportiste.

„Čovek je bio jako uspešan i nažalost ta tragedija se dogodila, pa njega više nema i njegovo nasleđe ce vecno živeti. Samo pogledajte koliko sportista i koliko ljudi u svetu sporta, a i u ostalim sferama, njega slavi i seća. Njegov uticaj prevazilazi trofeje. Stvarno ne znam da li je on najveći ili Džordan ili Abdul-Džabar ili ne znam ko još iz sveta košarke, on je meni najveći u tom njegovom uticaju koji je prevazišao sportske razmere. On je uticao na sportiste na jedan nacin koji je njima dao krila da oni prevazidu svoje prepreke u životu. Ima dosta prekretnica u karijerama svakog sportiste, a za mene je 2017. godina bila ta i za mene je bilo najvažnije što sam uspeo da se vratim“, porucio Đoković.

(Tanjug)