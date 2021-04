Đoković meta novog „političkog“ napada

ATP već neko vreme pokušava da ućutka sve koji pokušaju da mu se suprotstave, a među njima je Novak Đoković, koji je prošle godine osnovao Uniju profesionalnih tenisera (PTPA), zajedno sa Vasekom Pospišilom.

Cilj Đokovića i Kanađanina bio je da ujedine tenisere i teniserke, kako bi upravo oni imali glas koji će se boriti isključivo za prava igrača, bez mešanja strana sa sumnjivim agendama.

Zbog toga su naišli na žestok otpor od strane određenog dela čelnika tenisa, ali i određenih igrača, iako je podrške bilo više nego kritike.

Pokušaj destabilizacije PTPA i Đokovićeve političke putanje mogao se videti i na Australijan openu, kada je Srbin u razgovoru sa čelnikom turnira i Saveza Australije Kregom Tajlijem predložio nekoliko načina da se pomogne igračima koji su tada bili u strogom karantinu.

Mediji su izvrnuli prirodu Đokovićevih predloga, predstavili ih kao zahteve i time napali srpskog tenisera, a sve je krenulo od toga što je, najverovatnije, neko iz ATP tim medijima prosledio informaciju o razgovoru Novaka i Tajlija.

Posle kraće tišine, prašina se ponovo digla kada je Pospišil tokom turnira u Majamiju, usred meča, napao Andreu Gaudencija, predsednika ATP-a.

Dan pre duela sa Mekenzijem Mekdonaldom on je imao sastanak sa Italijanom, koji se, kako je tvrdio, „sat vremena drao na njega samo zbog toga što pokušava da ujedini igrače“.

Jedan od razloga Novakove i Vasekove ideje da pokrenu sopstvenu organizaciju – nalik Savetu igrača ATP kojeg su bili predsednik i potpredsednik – bio je konstantni sukob interesa.

„Postoji mnogo sukoba interesa. Ne bi trebalo da je moguće da neko bude deo upravnog odbora ATP, da bude direktor nekog turnira i agent jednog igrača. Ne može da bude sve od toga. Postoji mnogo sukoba interesa i PTPA je napravljen kako toga ne bi bilo“, rekao je nedavno američki teniser Rajli Opelka.

Pravi primer pomenutog je Hervig Straka, menadžer četvrtog tenisera sveta Dominika Tima, koji je pored toga i direktor turnira u Austriji, kao i deo upravnog odbora ATP.

I, nimalo iznenađujući, upravo je on nedavno stao na stranu ATP-a i kritikovao PTPA.

„Postoje neki igrači koji pokušavaju da destabilizuju ATP. To rade iz ličnih interesa i nekakvog animoziteta. Šteta, jer je ATP organizacija u kojoj se igrači pitaju za 50 odsto svake odluke. Takav sistem nemate nigde drugde“, objasnio je Straka.

