Đoković: Motivisan sam da mi 2020. bude najbolja u karijeri

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da je motivisan i inspirisan da mu 2020. bude najbolja godina u karijeri i da se posebno nada odličnom nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

„Sezona je počela na najbolji način, osvajanjem ATP kupa sa Srbijom i potom titulom na Australijan openu. Motivisan sam i inspirisan da imam možda i svoju najbolju sezonu, olimpijska je godina, naporan i zgusnut raspored za sve, biće manje prostora za odmor nakon Vimbldona. Glavni ciljevi su svakako gren slemovi i Olimpijske igre, jer su retke. Imao sam čast da osvojim medalju u Pekingu 2008. i osećam da je došao trenutak za još jednu. Na meni je da se spremim što je najbolje moguće da bi vrhunac bio u Tokiju i na gren slemovima“, rekao je Đoković u razgovoru sa novinarima u Beogradu.

Prema njegovim rečima, sa posebnim zadovoljstvom čeka Olimpijske igre.

„Najveća sportska smotra, najznačajniji sportski događaj, svi znamo šta predstavljaju Igre. Imao sam privilegiju da predstavljam Srbiju 2008. u Pekingu, osvojio sam bronzanu medalju, nopsio zastavu. Na posle dve Olimpijade, u Londonu i Riju, nisam bio na otvaranju i ove godine mi je želja da to ne propustim. Pristupiću olimpijskom turniru kao i svakom drugom turniru jer smatram da je to način kojim cu sebi dati šansu da osvojim medalju, ali i da doživim nešto što ne mogu na turnirima. To je olimpijsko selo, sa našim i svim drugim sportistima, da sednete u menzu i da pored vas prolaze najbolji sportisti sveta, da delite životna iskustva, pronalzite inspiraciju, to je nešto unikatno i što obeležava OI za mene“.

Đoković je još ejdnom naglasio koliko mu je značio trijumf sa reprezentacijom na ATP kupu ocenivši da je to bio jedan od najvažnijih faktora na putu do rekordne osme titule u Melburnu.

„Otvorili smo godinu ATP kupom, nezvanično SP, uz Dejvis kup, reprezentativno takmičenje. Ali, ako gledamo kvalitet igrača Dejvis kupa i ATP kupa, ATP kup ima primat. Imali smo izvanrednu atmosferu i ambijent, ti bliski privatni odnosi su nam pomogli da osvojimo to takmičenje i svako doživi igrački vrhunac u te dve nedelje. Te dve nedelelje ću dugo pamtiti, jer Dejvis kup 2010 svima nama je dao vetar leđa i izuzetnu motivaciju za naše individualne karijere. Ja sam posle imao jednu od najboljih sezona 2011, zato smatram da je taj trofej ATP kupa jedan od najvažnijih faktora što sam osvojio Australijan open“

Đoković sada ide na turnir u Dubai, a potom u Indijan Vels i Majami.

„Svaki turnir je bitan, tako sam odrastao, uvek svakom turniru pruistupam ozbiljno, ne potcenjujem nijedan turnir ako je iz nižze kategorije. Nikad ne štedim sebe, radije bih da ne igram nego da igram sa pola snage. Cinjenica je da su najveći ciljevi gren slemovi, ali koristim svaki meč da napredujem, da budem još bolja verzija sebne. To nije fraza i mislim da mogu da napredujem, svaki dan. Svaki turnir donosi neke nove izazove, radujem se Dubaiju, igraću sing i dubl. Indijan Vels i Majami su prilika za nove poene jer nisam beležio izvanredne rezultate tamo poslednjih nekoliko godina i želja je da nadmašim sebe i te rezultate“, poručio je Đoković.

Đoković je u jednom delu obraćanja medijima odgovara i na pitanje srpskih olimpijaca Velimira Stjepanovića, Sonje Petrović, Nevene Ignjatović, Zorane Arunović, Duišana Domovića Buluta, Milice Starović, Dejana Tomaševića i drugih..

Kolege sportiste uglavnom je najviše zanimala Đokovićeva psihološka priprema i akko uspeva da prevazilazi situacije na terenu „kad ne ide“ i kako uspeva da se vrati, pokaže mentalnu snagu i pobeđuje.

Otkrio je i da mu nisu pobede i trofeji najveći motiv nego želja da bude srećan, a najsrećniji je kada „drži reket u rukama“ i da nema te ljubavi ne bi i dalje igrao.

(Tanjug)