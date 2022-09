Đoković: Nedostajao mi je tenis, zadovoljan sam igrom

TEL AVIV – Nedostajao mi je tenis jer nisam igrao takmičarski skoro tri meseca, zato hvala što ste došli i učinili ovo veče specijalnim“, rekao je srpski teniser Novak Đoković posle pobede protiv Pabla Anduhara na startu turnira u Tel Avivu (6:3, 6:0).

„Prvi meč je počeo savršeno za mene, dobio sam prvih sedam gemova, onda smo se borili u onom dugačkog drugom gemu, jedan od najdužih gemova svakako koje sam odigrao do sada, a odigrao sam mnogo gemova u životu. Sve čestitke Pablu što se borio i odigrao odličan meč. U drugom setu je bilo neizvesno, izjednačeno, sve do 4:3, onda sam uspeo da dođm do brejka. Srećan sam svojom igrom, nadam se da ću nastaviti ovako i sutra“, izjavio je Đoković posle meča.

On je objasnio i kakav je bio osećaj u trenutku kada je vodio 6:0 i 1:0, a Anduhar grčevito pokušavao da osvoji bar gem.

„Uvek želite da pobedite. Da osvojite sve gemove. 6:0, 1:0 je savršen rezultat kad pogledate semafor, ali je istovremeno i veoma opasno, jer ne možete da igrate bolje nego što već činite, a protivnik može samo da podiže nivo. Tako da sam znao da će se to desiti. Srećan sam što sam zadržao servis u tih nekoliko trenutaka. On je pokušavao da ulazi u teren, bude agresivan, igrao je izvanredne i atraktivne poene. Zadovoljan sam što sam u drugom setu imao taj izazov“, istakao je Đoković, a preneo B92.

Njegov naredni rival je Kanađanin Vasek Pospišil.

(Tanjug)

