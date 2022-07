Đoković: Odmaraću nekoliko nedelja, čekam vesti iz SAD

LONDON – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da oseća veliko olakšanje posle pobede nad Australijancem Nikom Kirjosom u finalu Vimbldona, prenose britanski mediji.

„Ovo je olakšanje ako se uzme u obzir sve što se desilo ove godine. Nemam pritisak da završim igračku karijeru za godinu, dve, tri. Želim da budem zdrav kako bih nastavio da se takmičim sa mladim lavovima“, rekao je Đoković na zvaničnoj konferenciji za medije, prenosi „Bi-Bi-Si“.

Srpski teniser je poručio da će odmarati nekoliko nedelja.

„Onda ću čekati na nadam se, dobre vesti iz SAD. Ako se to i ne dogodi, neću se opterećivati jurnjavom za bodovima, a onda ću videti kakav će mi biti raspored u nastavku sezone“, dodao je srpski teniser.

Đoković je ponovio da Vimbldon za njega predstavlja nešto posebno.

„Na sedmom sam nebu i preplavljen sam srećom. Osetio sam ljubav i podršku od strane publike. Svaki teniser želi da oseti podršku na terenu, definitvno je lakše kada vas podržavaju i bodre“, istakao je srpski teniser.

Đoković je prvi put u karijeri pobedio Kirjosa.

„Nik imao šta da izgubi, a ja sam izgubio oba prethodna meca od njega. Uspeo sam da se nosim sa svim veoma dobro. Teško je čitati njegov servis, prvi i drugi. To stavlja dodatni pritisak na vas. Frustrirajuće je videti kako loptica jednostavno proleti pored vas. Servis me je služio kad je trebalo, možda je drugi mogao da bude bolji. U četvrtom setu je bilo neizvesno nekoliko puta, ali onda sam se iz nevolje izvukao as servisima. Ključ je bio taj-brejk, a znao sam da je mirnoća jedan od ključnih elemenata“, zaključio je Đoković.

Đoković je danas sedmi put u karijeri osvojio Vimbldon, pošto je u finalu pobedio Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Srpski teniser je trijumfom u Londonu stigao do 21. grend slem trofeja u karijeri.

(Tanjug)

