Đoković otkrio zašto je odbio britansko državljanstvo (video)

Početak jučerašnjeg meča Novaka Đokovića i Džeka Drejpera obeležio je aplauz u čast Sare Gilbert, koja je predvodila tim oksfordskih naučnika u stvaranju vakcine Astra Zeneka.

Standing ovation at Wimbledon’s Centre Court for Dame Sarah Gilbert who designed the Oxford COVID vaccine. Very moving. pic.twitter.com/q4NosT19eN — Joe Pike (@joepike) June 28, 2021

Najbolji teniser sveta slavio je protiv mladog Britanca sa 3:1 u setovima, a neki su loš start Đokovića iskoristili za neumesne provokacije na društvenim mrežama. I na konferenciji posle meča novinare je zanimao Novakov stav o ovacijama naučnici Sari Gilbert.

„Mislim da sam imao jedan od najboljih serverskih mečeva ikada na bilo kojoj podlozi. Mislim da sam izjednačio neki rekord iz ove ili prošle godine u Australiji, neko mi je to rekao. Takođe sam imao 25 asova u četiri seta. Da, ne mogu biti zadovoljniji servisom na travi, koja je najbrža podloga i mnogo se brzih poena može dobiti na prvom servisu. Igrao je dobro Džek, borio se, ovo je bila jedinstvena prilika za njega da igra na Centralnom terenu Vimbldona, dobar je bio, imao je brejk šanse da se vrati u meč, ja sam u nekim momentima uhvaćen u spavanju, tražio sam svoj ritam i rad nogu na travi, bilo je malo klizavo zbog krova, ali zadovoljan sam igrom u ostala tri seta“, rekao je Novak o igri.

Kada je u pitanju Sara Gilbert, priznao je da ne zna o kome se radi.

„Što se tiče drugog pitanja, ne znam na koga aludirate. Čuli smo ovacije, kada smo izlazili na teren, ali ne znam kome su bili upućeni, da budem iskren“, rekao je Đoković.

Na konferenciji je govorio i o tome zašto je pre decenije i po odbio državljanstvo Velike Britanije, koje je Novaku i njegovoj porodici tada ponudio Rodžer Drejper, otac tenisera kog je Đoković pobedio u ponedeljak na Centralnom terenu Vimbldona.

Posle pobede nad Džekom, Novaka su pitali da li se seća te epizode svoje karijere.

„Pročitao sam i ja tu priču juče, ne znam ko u to vreme vodio tu diskusiju o potencijalnom uzimanju državljanstva, za mene i tatu… Tata i mama su bili u diskusiji sa ljudima iz Britanskog teniskog saveza, ali ja nisam to znao. Ja sam bio iznenađen time, ali čitao sam o tome i ideji Džekovog tate. Bilo je to interesantno s neke strane, kao informacija, ali nema o tome šta da se priča mnogo. To je bilo mnogo davno, imali smo ponudu i neke pregovore, ali to je bilo vrlo kratko. Moji roditelji i ja nismo hteli da odemo iz Srbije iako je to bilo ekonomski daleko izazovnije da se napravi profesionalna karijera“, rekao je Novak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.